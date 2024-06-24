南部人更愛唱？北中南連鎖KTV品牌進軍高雄　挑戰南霸天

▲台中「超級巨星KTV」租下原麗景酒店1至4樓，外觀已能看見彩色大招牌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

內需產業復甦，連鎖KTV持續拓點。高雄首度有北中南連鎖KTV一口氣3家來插旗，包括台中「超級巨星KTV」租下原麗景酒店、桃園「凱悅KTV」租下主婦商場，還有台南「賓士KTV」也傳出將到南高商場拓點，最高月租金破百萬元，在地南霸天「享溫馨」積極迎戰。

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對許多高雄人來說，到KTV歡唱充滿歡樂回憶，不過前幾年受疫情影響，不少分店陸續歇業，今年首度有北中南3家連鎖KTV業者南下到高雄插旗，一起把市場做大。

進度最快的「超級巨星自助式KTV」，是中部知名連鎖業者，選在南高精華地段五福一路，租下原本麗景酒店的1至4樓，外觀已能看見彩色大招牌，規劃約30~40間包廂，官網也放上分店訊息，估計下半年就會開始營運，實登租金則未公布，高雄市不動產仲介經紀公會理事陳揚智推估，每月租金約50萬元。

▲根據租賃實登公布，該店面以月租金130萬元租出。（圖／記者張雅雲攝）

而中華路、中正路口的「主婦商場」，閒置長達28年，根據租賃實登公布，該店面以月租金130萬元租出，租期由6月21日起算，前5年月租金為130萬元，每5年調漲，租到2038年11月，租期長達14年。換算下來，14年租期的總租金約2.2億元，

承租方採複合式經營，1樓為「禪燒肉」，2樓以上就是桃園起家的「凱悅KTV」，近期已在網站PO出徵才訊息，業者透露，依裝潢進度，最快下半年開幕。

▲北中南三大KTV插旗高雄租金。（ETtoday製表）

陳揚智說，內需經濟回溫，去化不少商用空間，2家KTV都是名店，過去在高雄也沒分店，能起到一定的人潮聚集效應。

此外，台南起家的賓士KTV也傳出首度進軍高雄，預計開在南高商場內，目前還在計畫中，陳揚智表示，南高百貨公司多，無需等待開發陣痛期，周邊量販店、商家、餐廳多，對於年輕族群相當具備吸引力。

▲南高量販店、商店、餐廳多，對於年輕族群聚集相當具備吸引力。（圖／記者張雅雲攝）

而在地KTV最知名的就是南霸天「享溫馨庭園式KTV」，共有8間分店遍布高雄，是高雄最大業者。下半年面臨不少新鮮KTV挑戰，該公司總經理李奇霖表示，連鎖KTV願意來高雄拓點，代表高雄市場愈來愈大，研判近年受惠不少高科技產業進駐，業者看準未來人口紅利積極卡位。

而享溫馨明年也將新增楠梓店、小港店2店，用更新的裝潢、設備來積極搶佔市佔率，李奇霖說，各品牌競爭激烈下，未來小型卡拉OK或是傳統釣蝦場包廂，愈來愈容易被淘汰。

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