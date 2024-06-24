「散熱股王」家族砸1.4億　買興富發金山飯店旁千坪地

▲新北金山越來越熱鬧，興富發飯店將在明年春節前開幕，近年財團也陸續插旗周邊土地。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北金山越來越熱鬧，興富發飯店將在明年春節前開幕，近年財團也陸續插旗周邊土地。最新實價揭露，「散熱股王」健策趙家也買進千坪。專家推估，除了可能以投資角度與建商合作推案，也可能將興建員工宿舍。

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最新實價揭露，新北金山1023坪土地以1.48億元交易，換算單價僅14.5萬元，使用分區為住宅區。值得關注的是，買方為大有來頭，為恆山股份有限公司， 負責人為趙永昌，也就是散熱股王健策（3653）趙家成員。

本次交易土地位於中正路、三民路一帶，距離金山新地標「興富發金山飯店」僅約500公尺，而該區近期陸續有大咖購置土地，像是麗寶集團關企建商前年以1.94億元、每坪10.4萬元買下飯店附近1864坪住宅地，但據了解，目前尚無明確開發計畫。

▲本次交易土地位於中正路、三民路一帶，距離金山新地標「興富發金山飯店」僅約500公尺。（圖／翻攝自Google Maps）

住商不動產加盟店長李玉郎表示，該區鄰近金山國小、國中、高中，附近又有台大醫院，生活機能不錯，近年有不少新推案，預售案「築麗園」、「太川茗園」成交單價站穩25萬元，而基地規模較大的「尖兵溱水」最高成交單價已上看39萬元。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，以周邊新案行情推估，該區住宅地每坪成交10~15萬元不貴，麗寶集團購地應是看好區域未來發展，並觀望興富發飯店未來發展，屆時推出溫泉渡假宅、或以自家旗下福容推出飯店都是可能的選項。

至於本次是散熱股王健策趙家購地，陳炳辰推估，除可能以投資角度與建商合作推案，也可能將興建員工宿舍等等，供相關供應鏈廠房員工使用。

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