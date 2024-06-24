房價破新高！30年地產老將「看不懂」　專家更稱：想罵髒話

▲房市多頭已經走過6個年頭，台中市房價有感翻倍上漲，各方專家齊呼不可思議，甚至有專家「想罵髒話」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市多頭已經走過6個年頭，台中市房價有感翻倍上漲，從房地合一稅收來觀察，5月全台個人房地合一稅收共計62億元，年增率高達86%，同時也創下歷年5月的同期新高，光台中市就貢獻10.9億元，幾乎是全台1/6。各方專家齊呼不可思議，甚至有專家「想罵髒話」。

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房市價格的波動，依據最新實登揭露，台中七期成交均價來到71.7萬元、水湳單元8來到71.1萬元、整個西屯區來到59.8萬元、北屯區56萬元、南屯區56.9萬元、連昔日蛋白區太平區都飆到37.9萬元。

▲台中市各區預售屋成交均價表。

一位擔任過營建業上市櫃公司的資深不動產老將，更是對房市的量價從2022年的看壞一路轉為持平，到如今已經直接承認「看不懂」，他向《ETtoday新聞雲》透露，近期房市的個人見解。

他說：「最近房市到底在瘋什麼？除了預期通膨、電價碳稅議題、營造成本上升、土地價格上揚，當然還是市場游資實在太豐沛。」

熱錢太多，成為推升不動產的一幅起漲大旗幟，不管是ETF的搶購、股市推升到2萬點以上，過去壓抑房市的利空訊息，都被這些行情掩埋在背後。

當房市不再是如專家所預測「價略增、量穩定上揚」，2024年開春至今的表現，跌破不動產從業人員的眼鏡「價、量齊噴」，不要說台中，還有非六都的基隆、頭份、竹南、彰化、員林、嘉義預售市場快速完銷個案比比皆是。





▲不管是建商自售或代銷，不再像過去大張旗鼓的吹噓熱銷，而是轉趨低調推出。（圖／記者陳筱惠攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌更表示，在看到彰化市最新預售建案成交價後直言「想罵髒話」。

何世昌說明，近年以來，全台房市關注焦點都在「台積宅」近期又掀起「輝達宅」，科技產業所到之處所向披靡，當地房價都雞犬升天。但沒想到，即使沒有科技產業題材的縣市，房價一樣順風高飛，以前是北漂難買房，現在即使留在中南部，買房負擔也好不到哪裡去。

這也引起不少網友共鳴，表示「忽然覺得桃園委屈了」、「員林這兩三年從一坪23.24萬元炒到去年的31.32萬元，今年已經從35萬元開始起跳甚至到40萬元了，但這裡工作一個月卻是普遍3萬不到的薪水」。

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