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七都103場建案「半年內報完銷」　新竹22場居冠

▲▼買預售屋想解約。（圖／記者陳建宇攝）

▲房市火熱，上半年七都快銷建案（6個月就完銷）達103筆，年增將近2倍。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房市火熱，上半年七都快銷建案（6個月就完銷）達103筆，年增將近2倍。進一步觀察各縣市，台中筆數成長最多，新竹縣市則多達22場，七都之最。觀察各縣市快銷案，大多都出現在價格相對親民的蛋白、蛋殼區。

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《591新建案》調查近2年七都快銷案（6個月完銷），今年上半年全台達103筆，年成長直逼2倍，各縣市都呈現翻倍成長。其中台中去年僅有4筆，今年卻一舉衝到20筆，年增率4倍成全台最高，新竹則多達22場快銷案，全台最多。

整體房價方面，在蛋黃區較少指標案公開，且建商開發足跡轉向蛋白、蛋殼區之下，上半年全台平均單價44.4萬元，較去年同期下跌7%。

▲▼ 。（表／591提供）

▲六都加新竹縣市的快銷案筆數、價格整理。（表／591提供）

進一步探究各縣市，台中買氣一路從蛋黃熟到蛋殼，快銷案除少量在北屯、南屯等蛋黃區，其餘多數集中在梧棲、沙鹿、龍井等蛋白區。

新竹上半年房價雖小跌5%，不過快銷案22筆，卻高居全台之冠，主要關鍵為近年新竹市東區、竹北等地房價飆升，讓不少自住客寧願到較遠的香山、新豐、湖口等蛋白區置產。

房價最高的台北市快銷案數量也明顯增加，區域主要集中在文山、萬華、大同、北投等區，成交單價約9字頭，較其他蛋黃區更為吃香，顯示在北市寸土寸金的特性下，想完銷仍是要靠價格戰取勝。

不過，全地產執行長黃楷鈞表示，建案銷售速度快，不見得一定得在蛋白區，市中心的案子若坪數、產品設定符合剛性需求，以及適時搭配優付方案，仍能繳出熱銷成績。

新北新案多集中重劃區，戶數量體都有一定規模，去化需要一定時間，因此快銷案數量並非特別突出。其中較具代表性的是「國泰·旭」，雖然開價8字頭為新莊副都心重劃區新高，但在建商品牌加持下，仍繳出快銷好成績。

桃園快銷案除位於基期較低的楊梅、觀音等地，龜山A7也有不少個案在短期內順利完銷。南二都部分則持續在科技題材加持下，價量俱揚，除了房價平均仍有5%年漲幅外，快銷案數量也是大幅增加。

關鍵字：預售建案快銷案熱賣591新建案蛋白區蛋殼區全地產黃楷鈞

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