瑞豐商圈鐵皮屋登「店租王」　才上綠漆！在地狂猜進駐店家

▲瑞豐商圈三角窗店面以月租金50萬元租出，成為鼓山區租賃實登3年來最高店租王。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

瑞豐夜市是高雄知名商圈，實登揭露，有三角窗店面以月租金50萬元租出，成為鼓山區店面3年來最貴店租王，近期該店面漆上綠色外觀，引發在地人狂猜一輪綠色招牌店家，還有民眾猜測是日本知名雜貨連鎖店「3COINS」。在地仲介透露，將由夾娃娃機店進駐。

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▲瑞豐商圈在實體經濟回溫後，近期周邊店面空租率不高。（圖／記者張雅雲攝）

高雄瑞豐夜市是熱門商圈，實體經濟回溫後，近期周邊店面空租率不高。不過今年4月出現整棟鐵皮屋興建的7家店面一口氣收攤，屋主重新開出月租金72萬元招租，沒想到短短幾個月就成功租出。

▲近3年鼓山區最貴店面租金行情。（ETtoday製表）

根據租賃實登公布，該店面為地上1樓，總面積88坪，月租金50萬元，租期從6月20日起，共6年，含增建或未登記建物，成為近3年鼓山區店租王，換算租金單坪價格約5646元。

▲店面開始裝潢，漆上綠色外觀，還有網美駐足拍照。（圖／記者張雅雲攝）

目前店面開始裝潢，漆上綠色外觀，還有網美駐足拍照，紛紛引起在地人猜測新租客身分，不少人猜測是「大苑子」、「鶴茶樓」、「101文具」、「寵物公園」、「迷客夏」等綠色招牌店家，也有民眾開玩笑表示是「民進黨高雄市黨部」，甚至有人盲猜是日本知名雜貨連鎖店「3COINS」。根據在地仲介透露，將由夾娃娃機店進駐。

東森房屋漢神巨蛋店業務賴唯仁表示，近期高雄觀光產業蓬勃，帶動人潮紛紛出籠，瑞豐夜市串聯巨蛋商圈，主要交通幹道裕誠路人車潮多，沿線商業機能相當發達，若是夾娃娃機進駐，年輕人多也算適合。

▲巨蛋商圈是高雄地后路段，周邊商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

巨蛋商圈是高雄地后路段，賴唯仁分析，裕誠路沿線整棟透天，依面積不等，月租金多落在4.5~6萬元，單坪租金落在2400~2700元，以該店面單坪出現5000元租金來看堪稱天價，研判因位於三角窗具廣告效應，承租方願意負擔較高租金。

在地仲介透露，該店面還有不少增建部分，未計入坪數，若以使用面積165坪來看，單坪約3030元，較符合區段行情。

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