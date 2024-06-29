台積電第三座2奈米廠來了　網問：楠梓漢要變楠梓戰神？

▲台積電位於高雄楠梓的首座2奈米廠施工中，第二座2奈米廠已啟動，第三座高雄廠25日再通過環評。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電位於高雄楠梓的首座2奈米廠施工中，第二座2奈米廠已啟動，第三座高雄廠25日再通過環評，可申請建照動工興建，在地人憂心水電恐排擠民生需求，房市多空交戰下，引來網友嘲諷，未來「楠梓漢」恐升級變「楠梓戰神」。

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台積電第三座高雄P3廠用地17.22公頃，24日通過高市都市計畫委員會變更為甲種工業區，針對外界相當關注水電問題，25日舉行環評大會，儘管引來環團抗議現階段已3座廠，若再加上未來外傳的2座廠區共5座，勢必引起民眾對電、水和淨零排放的時程疑慮，高雄市長陳其邁回應，水電沒有問題，環評順利通過。

台積電及產業鏈進駐高雄楠梓產業園區，讓橋頭、楠梓等區房價飆漲，購屋族還被網友笑戲稱為「楠梓漢」、「橋頭勇士」。第三座廠環評過關後，引來網友嘲諷「一座一坪漲5萬。」、「房價漲起來享受北部房價通膨。」、「喜迎限電。」

有已購客自稱「楠梓漢、橋頭勇士，永遠忠誠。」也有網友擔心楠梓房價又要開始兇了，到時會不會「楠梓漢」再升級變「楠梓戰神」？

▲2024年楠梓區房價。（ETtoday製表）

根據實登公布，今年楠梓區預售成交筆數為864筆，均價32.3萬元，目前預售最高價為「高大之森」高樓層成交價為43.5萬元。成屋成交筆數為1181筆，最高價則是「晴遠」，屋齡1年，高樓層成交價40萬元，顯示預售、成屋成交價最高已雙站4字頭。

而楠梓高大特區內不少新案價格也蠢蠢欲動，成屋案「居興好好學」，因具面高雄大學校園景觀首排，目前實登揭露每坪最高達38萬元，後續銷售也將挑戰4字頭成交價。

耕揚廣告總經理蔡宸祐表示，台積電激勵房價已不是新鮮事，重點是漲到什麼程度，以目前楠梓新案來看，成交價站穩35萬元，4字頭要看樓層、景觀，預計年底到明年初的新案，成交價就會逐漸往4字頭靠攏，明年均價將站穩4字頭。

由於台積電拉抬房價，周邊的蛋白區如橋頭、楠梓的不少新案，蔡宸祐說：「不只台積電員工買，外地竹科、南科族群也買，在地客緊接著跟上，帶動近期去化速度不斷加快。」

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