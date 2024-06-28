鄉民怨「長輩買房抱1迷思」　專家笑了：根本反指標

▲鄉民抱怨，家裡長輩認為「預售價格要比新成屋還低才能買，哪有沒蓋好的賣比較貴的。」（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

鄉民抱怨，家裡長輩認為「預售價格要比新成屋還低才能買，哪有沒蓋好的賣比較貴的！」專家表示，抱有此迷思的長輩比較容易在中南部，像過去高雄確實以成屋市場為主，但現在全台各地都以預售當道，價格也普遍較高。信義房屋專家補充，從屋齡的角度來看，也可解釋為何預售要比新成屋貴。

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網友在PTT房屋版表示，前陣子在新成屋與預售屋做選擇，最後買了預售屋，但卻在家族聚餐中被長輩一直念，長輩們認為「預售屋價格要比新成屋還低才能買，哪有沒蓋好的賣比較貴的啦！」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，照常理來說，新成屋確實「應該」要比預售還貴，因為預售看不見、摸不著，但在台灣實際的狀況是相反的，預售基本上都比新成屋貴。

何世昌說，雙北地區這20~30年來都是預售為主，價格也普遍比新成屋貴，會抱有「預售比成屋便宜」迷思的長輩以中南部居多，舉例來說，過去高雄確實以成屋市場為主，比例高達8成，但現在全台各地都是預售當道，價格也普遍比新成屋高。

為何過去許多建商從新成屋，轉為推預售？何世昌說明，關鍵之一就是囤房稅1.0上路後，多個縣市的建商餘屋稅增加，加上房市景氣好的時候，本就對預售市場較為有利。

▲預售屋是一種期貨的概念，賣得是未來價值。（示意圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售屋是一種期貨的概念，賣得是未來價值，用屋齡的角度來看，預售屋3年後剛落成時，當期的新成屋已有3年屋齡，這也是解釋預售要比新成屋還貴的原因之一。

曾敬德說，預售市場為房市領頭羊，也是市況指標，而從買買移轉棟數來看，若扣除新案交屋部分，預售與中古、新成屋交易占比為1：2，可見預售在國內是相當主流的市場。

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