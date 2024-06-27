北市「新版租金指數」年增逾5%　房仲讚：更貼近實況

▲台北市地政局首發「新版租金指數」，Q1年增為5.38%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市地政局首發「新版租金指數」，Q1年增為5.38%。信義房屋專家表示，通膨年增率2%多，加上近1年房價續漲，台北市版本的租金指數年增5.38%，確實比中央統計的2%多更貼近實況。

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台北市地政局與台北市不動產估價師公會合作， 為提供更貼近市場變動的租金趨勢，委託屏東大學教授楊宗憲，以實價登錄住宅租賃案件為基礎，首次發布「台北市住宅租金指數」。

觀察2024年Q1台北市住宅租金指數為100.81，較前期上升0.81%，較前1年同期則明顯上升5.38％，交易量方面季減3.77%，但較前一年同期增加36.21%。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄說明，簡單來說，北市住宅租金指數計算邏輯是依據實價登錄，屬逐筆統計，準度會更高，而現行主計處租金指數是類似公告地價的算法，以標準區塊計算，類似抽樣的概念。她說，過去中央租金指數年增都大約2%多，被質疑「增加太少，與實際感受脫鉤」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通膨嚴峻，年增率都在2%多，加上近1年房價持續上漲，因此實際租金漲幅5%多，確實比主計處統計的2%多更貼近實況。





▲曾敬德表示，近1年房價續漲，台北市統計的租金指數比主計處的更貼近實況。（示意圖／ET資料照）

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