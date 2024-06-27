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【廣編】永和文化行政園區啟動　《億安和和》引領文青寓所的美學革命

▲▼永和行政園區,億安和和,億安建設,文青,美學,房產。（圖／名緯廣告提供）

▲億安建設看好永和房市，近日即將公開目前永和區內唯一基地緊鄰永和行政園區更新計畫美地的全新作品《億安和和》。

圖、文／名緯廣告提供

近年新北以永和地區房市最熱，新北市府推動永和行政園區公辦都更，先行啟動「變更永和都市計畫將打造複合式行政園區，提供一站式區政服務，預計最快113年動工，區域內重大建設陸續到位。

看好區域房市，億安建設近日即將公開目前永和區內唯一基地緊鄰永和行政園區更新計畫美地的全新作品《億安和和》，禮聘世界插畫首獎藝術大家鄒駿昇「吉日設計」、大介建築師事務所、葉騂文建築師事務所、張盈智「築遠工程」等國際建築團隊，從建築外觀美學、公設生活美學、結構安全工藝、人性居家平面等，全面打造文青感嶄新生活體驗與品味。對於消費者購屋最在意的品質與工期，億安建設透過自有《億東營造》一條龍式為消費者把關住宅品質。

《億安和和》建築規劃為地上十四層地下三層之精品住宅，具有銀級綠建築標章外，嚴選建材如DORIS搭配林內整體廚具、TOTO免治馬桶&GROHE面盆龍頭、防火鋼木玄關門搭配智慧電子門鎖、sharp電梯殺菌、YKK氣密水密窗、大信格雷盾防水…等精品豪宅等級配備與工藝，格局為2-3房創見文青寓所。此外台灣位於地震帶上，近期地震頻傳，《億安和和》導入耐震六級結構設計，要帶給消費者最安心的住宅。其基地位於三面臨路漂亮街廓，周邊環繞行政中心、派出所、文創基地等，享有優質的居住環境品質，未來當永和行政園區更新計畫完成後，勢必將區域房市代來新一波熱潮。

《億安和和》基本資料
基地位置：新北市永和區中正路666巷、永和行政園區旁
接待會館：新北市永和區中興街135號
接待專線：（02）2924-5588

關鍵字：永和行政園區億安和和億安建設文青美學房產

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