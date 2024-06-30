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新青安變不安！　網嘆：高雄版「富都青年」買不到房

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄版「富都青年」想買房，努力加價到屋主底價後，沒想到才隔1天，屋主就毀約不賣。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價高漲，有專家在臉書粉專分享自身遇到的經驗，透露遇到高雄版「富都青年」想買房，好不容易存到頭期款，想入手總價800萬元的房子，努力加價到屋主底價後，沒想到才隔1天，屋主就毀約不賣，根本就是新青安讓房價高到讓人不安。

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房產專家突在臉書粉專《遺產繼承稅務專辦禾宜代書》發文感嘆，「新青安」成為炒房的工具，並透露曾遇到高雄版「富都青年」，2年前高雄左營新大樓房價還有單坪20萬元，總價800萬元可以買到30坪大樓含平面車位，當時頭期款只差一點點，決定存到頭期款再購屋，那次應該是富都青年離購屋最近的一次。

2年後，好不容易湊到100多萬元的頭期款，只能入手屋齡40多年的電梯大樓，並努力加價到屋主底價880萬元，沒想到，才隔1天，屋主就毀約不賣，透露要再加價100萬元才賣，屋主只說：「房子不想賣給出不到理想價錢的人。」富都青年購屋再度夢碎。

PO文一出，引來底下網友戰成一團，有網友直言「這種政策(新青安)是幫不到真正没房但想買房的年青人的。」、「高雄漲的太離譜」、「新青安出來後，就像市場丟個火，整個往上竄，屋主建商勇於加價，變成賣方市場。」

▲▼高雄,左營軍港,左營軍區,飛彈,魚叉飛彈,海軍基地,左營,桃子園,房價 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2年前高雄左營新大樓房價還有單坪20萬元，總價800萬元可以買到30坪大樓含平面車位。（示意圖／記者張雅雲攝）

也有網友認為，「不是人人都在蛋黃區有一間房子的買房正義。」、「說真的，不用特地發這個文怪屋主，因為這是人性啊。」、「也有投資客欺騙有善意的原屋主！這世代已經真真假假分不清了。」

高雄市不動產仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，新青安上路後，放寬貸款額度最高到1000萬元，讓六都總價1200萬元內的房子都賣翻，現在高雄市區800萬元已經買不到2房新大樓，只能往外圍區域如小港、大寮、林園等區購屋。

若是高雄市中心約800萬元中古大樓，也要屋齡30年以上、不含車位還有機會，不過仍要評估個人還款能力、負債比等，建議富都青年應提早做財務規劃，像是降低負債比、建立良好信用條件等，方便在貸款時有更多談判籌碼。


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關鍵字：高雄房市房價富都青年新青安

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