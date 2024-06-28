平均年薪552萬引熱議　愛山林祝文宇：去年代銷案量破千億

▲愛山林董事長祝文宇（中）表示，目前房價還看不到頂。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「股市熱，台灣錢真的太多了，比過去錢淹腳目時還多！」愛山林董事長祝文宇股東會後受訪表示，股市與房市作為資金唯一去處，以目前觀察，房價還看不到頂，喊話年輕人薪水永遠追不上房價，一定要用錢生錢，並懂得銀行借錢，借越多賺越多。

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愛山林董事長祝文宇表示，股市非常熱，且今年股利配發還有很多錢沒出來，游資豐沛，目前房市沒有任何修正跡象，將持續呈現價量齊揚，「台灣錢真的太多了，比過去錢淹腳目時還多，股市與房市作為資金唯一去處，房價看不到頂。」

祝文宇說，以過往經驗來看，股市真正開始跌的時候，還會有一波資金流向房地產，而倘若房市真再往下，要小心的就是供過於求的地區，而北台灣地區不需擔心這件事。

祝文宇喊話年輕人：「房子今天再不買，以後只會越來越貴，薪水永遠漲得比房價慢，如果沒有用錢賺錢的本事，永遠不會有錢，一定要懂得跟銀行借錢，借越多賺越多。」

另外，先前公開資訊顯示，2023年愛山林員工人數89人，平均年薪高達552.6萬元，年增高達93.8%，居上市櫃公司員工福利榜第一名，引發熱議。

祝文宇表示，這數字原本也意想不到，主要是因去年代銷總銷售達1000多億元，公司獎金為千分之7，員工又大多是業務同仁，但今年建設同仁人數上升，整體平均薪資將往下降。至於去年第一名業務賺多少錢，他笑笑地說：「這我不敢講。」

▲愛山林逐年提升自建案占比。（圖為「美麗上城」／記者項瀚攝）

愛山林2023年營收達81億元，年增71％、稅後淨利15億元，年增239％，雙雙創下歷年新高表現。EPS（每股純益）為3.91元，並於股東會中通過配發1.5元現金股利、5元股票股利，合計6.5元。

愛山林去年營收大幅度成長，主要原因是代銷事業銷售良好，認列三重「都廳大院」、土城「金城帝寶」、新竹「新竹帝寶」、桃園「丹佛花都」等指標大案。

事實上，愛山林建設案占比逐年擴大，今年有2筆自建、合建案完工交屋，包括板橋「帝景3號」、「帝景5號」合計總銷19.5億元，明年則將來到126.5億元。

▲愛山林近2年完工入帳個案整理。（表／記者項瀚製）

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