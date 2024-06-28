1樓開什麼店「最受樓上住戶歡迎？」　網喊這類型：免費24小時保全

▲網友狂推銀行。（示意圖／pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

北市內湖一名寵物店老闆疑似因2樓屋主失聯，無法取得寵物住宿營業登記，遲遲無法開業，他扛不住龐大經濟壓力，最終走上絕路，就有網友好奇，通常開餐飲相關的店面，樓上住戶都不能接受，好奇一樓開什麼店面，最受住戶歡迎？貼文曝光，網友點名「銀行」，營業時間短，還會有警察巡邏。

有網友在PTT發文，「一樓開什麼店最受樓上住戶歡迎？」通常餐飲相關的店家，無可避免地會產生油煙、味道，甚至人潮帶來的噪音，對於住在樓上的居民來說，可能會造成相當大的困擾。原PO透露，以前租屋時，常常聞到樓下的燒肉味，一開始還能接受，但是長期下來，實在讓人感到不適，「那一樓要開什麼店，會最受到樓上住戶歡迎？」

貼文曝光，網友狂喊「銀行」，「銀行真的好一點，很早關，然後不會像餐飲一樣有味道或怕失火」、「因為銀行有保全啊」、「銀行不會臭不會吵，有巡邏箱，營業時間短」、「當然銀行啊...營業時間短，警察排班巡邏」、「銀行又乾淨又有保全」、「一樓銀行超級安全，免費24小時保全」、「銀行第一名，財庫在樓下，風水100分」。

▲便利商店的開門聲讓人崩潰。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



其他網友則表示，「書店或剪髮應該是最安靜的」、「銀樓吧，監視器裝好裝滿」、「書店，可惜書店都倒光了」、「家庭診所，最好是沒有什麼人來看的那種」、「推瑜伽教室」、「民代辦公室啊，完全不敢得罪你」、「開宮廟，神明坐鎮讓二樓保平安」、「辦公室或是小倉庫」。

另外有網友指出，「我家樓下豆漿店，四點就聽到麵粉機在震」、「絕對不是便利商店，便利商店要在家附近，但不能在樓下，半夜還會有人進出，如果外面有擺桌子，還會有人坐在那邊喝酒抽菸」、「超商最好是開在你家巷口」、「絕對不會希望樓下是超商，半夜很吵」、「便利商店光那個開門聲就搞死你了啦，我就住過便利商店二樓」。

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