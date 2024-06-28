左營高鐵特區預售站上5字頭　在地推薦1商圈「房價較親民」

▲左營坐擁巨蛋體育館、義享天地、富邦BOT等大型商場及開發項目，建商看準商機，不斷地在區內興建大樓。（圖／業者提供）

記者陳意雯／高雄報導

左營高鐵特區憑藉雙鐵護盤，又與捷運共站，房市表現相當強勁，加上鄰近的台積電2奈米先進製程廠區正在興建中，進一步帶動區域房價攀升，預售新案成交單價已經站上5字頭。東森房屋高雄自由店店長李明儒表示，左營因其話題性與發展潛力，除自住需求外，亦受投資客青睞，以致區域房市交易熱絡，房價水漲船高。

李明儒指出，左營坐擁巨蛋體育館、義享天地、富邦BOT等大型商場及開發項目，建商看準商機，不斷地在區內興建大樓，加上交通便利性極佳，生活機能完備，提升左營生活水平與消費水準，詢問區域內物件的民眾絡繹不絕。

李明儒進一步指出，《平均地權條例》的實施，對左營房市產生深遠影響。據該條例，投資客在購買預售屋後無法立即出售，導致建商在定價上更加隨意，市場缺乏有效的制衡機制，而建商不停推出新建案，進一步推高區內房價，以致左營區房價居高不下。

▲左營高鐵特區憑藉雙鐵護盤，又與捷運共站，房市表現相當強勁。（圖／ETtoday資料照）

除三鐵共構為左營交通加分外，該區近鼎金交流系統國道十號，對開車通勤的民眾也相當友善。學區完整，區內又擁有雙語學校與明星學校，生活環境單純，很受小家庭喜愛。

李明儒說：「亞灣區與左營高鐵周邊區域是置產的熱門選擇，對於自住需求者來說，建議考慮購買屋齡稍高的物件或公寓，先求有再求好，以滿足住屋需求。」

李明儒指出，隨著大型開發項目及公共設施的完善，左營房市前景相當看好，雖說在高房價環境下，找到合適的房源仍是一大挑戰，「無論是自住還是投資，都可觀望商圈完整區域，如高雄巨蛋周邊博愛路上，新成屋單價落在43至45萬元之間，中古大樓則落在33至35萬元間，相對高鐵特區稍微更好入手。」

▼東森房屋高雄自由店店長李明儒表示，左營因其話題性與發展潛力，除自住需求外，亦受投資客青睞，以致區域房市交易熱絡。（圖／業者提供）