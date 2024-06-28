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左營高鐵特區預售站上5字頭　在地推薦1商圈「房價較親民」

▲▼東森房屋談左營房市。（圖／業者提供）

左營坐擁巨蛋體育館、義享天地、富邦BOT等大型商場及開發項目，建商看準商機，不斷地在區內興建大樓。（圖／業者提供）

記者陳意雯／高雄報導

左營高鐵特區憑藉雙鐵護盤，又與捷運共站，房市表現相當強勁，加上鄰近的台積電2奈米先進製程廠區正在興建中，進一步帶動區域房價攀升，預售新案成交單價已經站上5字頭。東森房屋高雄自由店店長李明儒表示，左營因其話題性與發展潛力，除自住需求外，亦受投資客青睞，以致區域房市交易熱絡，房價水漲船高。

李明儒指出，左營坐擁巨蛋體育館、義享天地、富邦BOT等大型商場及開發項目，建商看準商機，不斷地在區內興建大樓，加上交通便利性極佳，生活機能完備，提升左營生活水平與消費水準，詢問區域內物件的民眾絡繹不絕。

李明儒進一步指出，《平均地權條例》的實施，對左營房市產生深遠影響。據該條例，投資客在購買預售屋後無法立即出售，導致建商在定價上更加隨意，市場缺乏有效的制衡機制，而建商不停推出新建案，進一步推高區內房價，以致左營區房價居高不下。

通車,高鐵左營站,房價,信義房屋,龍登,新建案,台積電。（圖／記者陳建宇攝）

▲左營高鐵特區憑藉雙鐵護盤，又與捷運共站，房市表現相當強勁。（圖／ETtoday資料照）

除三鐵共構為左營交通加分外，該區近鼎金交流系統國道十號，對開車通勤的民眾也相當友善。學區完整，區內又擁有雙語學校與明星學校，生活環境單純，很受小家庭喜愛。

李明儒說：「亞灣區與左營高鐵周邊區域是置產的熱門選擇，對於自住需求者來說，建議考慮購買屋齡稍高的物件或公寓，先求有再求好，以滿足住屋需求。」

李明儒指出，隨著大型開發項目及公共設施的完善，左營房市前景相當看好，雖說在高房價環境下，找到合適的房源仍是一大挑戰，「無論是自住還是投資，都可觀望商圈完整區域，如高雄巨蛋周邊博愛路上，新成屋單價落在43至45萬元之間，中古大樓則落在33至35萬元間，相對高鐵特區稍微更好入手。」

▼東森房屋高雄自由店店長李明儒表示，左營因其話題性與發展潛力，除自住需求外，亦受投資客青睞，以致區域房市交易熱絡。（圖／業者提供）

▲▼東森房屋談左營房市。（圖／業者提供）

關鍵字：左營高鐵特區房價攀升投資客生活機能高雄台積電東森房屋巨蛋商圈

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