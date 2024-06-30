新青安單月撥款金額激增近8倍　專家指4大主因勝舊版

▲新青安上路至今，平均每月的撥貸戶數超過5500戶，據此推估，到6月底，新青安撥貸總戶數可望逾6.3萬戶。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

新青安上路以來，不僅催化首購買盤，貸款族揹負的房貸金額也持續上升。據財政部最新統計，5月新青安的貸款單月撥貸戶數高達8273戶，相較新青安上路前的1311戶，戶數暴增逾5倍。此外，5月平均每戶撥貸金額已達到768.8萬元，相較於新青安上路前的553.1萬元，增加215.7萬元，單月撥款總金額也激增將近8倍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析指出，有4大原因推動這一增長，並預估到6月底，累計新青安撥貸總戶數可望超過6.3萬戶，「第一，貸款額度提高200萬元使購屋族預算提高、增加選擇。第二，貸款年期延長，使月繳金額降低。第三，房價上漲使民眾申貸購屋的金額拉高。最後是首購族偏愛購買新屋，申貸金額較中古屋更高。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新青安上路至今，平均每月的撥貸戶數超過5500戶，據此推估，到6月底，新青安撥貸總戶數可望逾6.3萬戶。目前，新青安每戶平均撥貸額度還不到800萬元，以申貸額度上限1000萬元來看，後續仍具成長空間。

不過，行政院已於6月27日的院會上拍板通過「新青安」貸款精進政策，除公布貸款人需簽訂切結書，同時限定貸款人僅能限貸一次。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，此次「新青安」限貸一次的新政，確實會讓補助貸款機會更為有限，將吸引真正自用的年輕、首購買盤進場。