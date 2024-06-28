舊台北市議會改建案2027落成　海悅：租金單價挑戰5千元

▲台北市西區、北車商圈的商辦建設相當熱鬧。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

商用不動產市場需求強，開發商也看準趨勢，積極在精華區投入商辦建設，台北市西區、北車商圈成為一大亮點，許多重量級個案將一一亮相，其中包括「海悅國際大樓」。海悅董座黃希文表示，即使未來完工量大，但商辦市場「強者恆強」，該案A棟租金單價挑戰5000元。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多 設計師：消費者最在意這3點

房市需求強勁，尤其是商用不動產市場，信義全球資產統計，上半年商用市場以辦公室最熱門，買賣交易398億元刷新歷年同期最高紀錄，顯見辦公產品需求量大，而除了買賣交易，企業對精華地段新商辦的承租需求也想當強勁。

以台北市中心為例，租金價格不斷走升，先前信義計畫區「南山廣場大樓」陸續出現單價5000元實價租賃，而在政府西區門戶計畫帶動下，未來台北車站周遭也有多個指標型商辦將完工，其中就包括舊市議會地上權案「海悅國際大樓」。

「海悅國際大樓」前身是台北市議會舊址，土地由台北市財政局持有，為50年設定地上權案，共有A、E兩塊地，A地位於忠孝西路、中山南路角地，隔壁的E地則鄰青島西路，要打造2棟商辦大樓。

A棟使用面積1.25萬坪，樓高19層；E棟則有3600坪商辦、3600坪台北市城市博物館，全案合計共約2萬坪，預計2027年完工。

海悅國際開發董事長黃希文表示：「『「海悅國際大樓』將成為台北站前廣場地標，地下與車站連通，五鐵共構，交通機能非常便利，且緊鄰著名補習街，根本就是美食天堂，上班環境太好了。」

黃希文說，「海悅國際大樓」將把生態永續等因素帶入建築中，符合企業選址上對ESG的期待。黃希文說，雖然未來台北市商辦供給大，但是「強者恆強」，好的地段、好的產品仍受企業青睞，「海悅國際大樓」每坪租金將挑戰5000元。

▲「海悅國際大樓」A棟租金單價挑戰5000元。（圖／海悅提供）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前北車周邊既有中古商辦單價已開始挑戰3000元，而現有新商辦供給稀缺，唯「皇翔台汽北大樓」正在招商，等價格一出來後，單價上看4000元以上，將直接跳空創新高。

黃舒衛說，未來北車商圈非常熱鬧，環境將大翻新，除了「海悅國際大樓」，指標大案「台北雙星」也正在施工中，此外還有E1、E2公辦都更案，以及YWCA教會、凱薩飯店、台北郵局等等都將投入重建。

黃舒衛認為，北車商圈商辦租賃市場大，不少公司行號具有一定地緣性，像是許多大型日商都在鎖定該區，而3年後租金單價是否挑戰5000元以上，除了個案的規劃條件，在整體環境提升以及高鐵便利性之下，能否吸納頂級企業、外商從信義區往西區移也是一大關鍵。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多 設計師：消費者最在意這3點