冷氣3萬元「安裝報價2萬5」傻了！網揭1關鍵點頭：1hr幾千在跳

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

炎炎夏日是冷氣機裝機的旺季，就有網友熱到受不了，問了附近電器行的安裝費，被報價嚇到，「一台3萬左右的冷氣，安裝費竟然要25000左右……」等於買一台冷氣，一共要花5萬5千塊，「真的很傻眼……我這種窮人連冷氣都裝不起。」話題引發討論。

有網友在PTT表示，想買一台3萬元左右的冷氣，安裝費卻報價約2萬5千塊，「而且問了三個都差不多這個價錢。」原PO不禁愣住，「他們說現在師傅難請，而且請吊車要6000…現在規定一定要吊車才能裝室外機。」貼文引發討論，「看你怎麼裝的，冷凝管長，又危險又要大型機具的話，有可能」、「吊車一個小時就幾千塊在跳了。」

就有網友直呼，「窗型的先擋一下啊！冬天再裝」、「吊車喔？那就是貴呀！你家沒這個條件裝冷氣，看是要花錢還是委屈你啦」、「安裝費都比窗型的貴了」、「冷氣安裝，我遇過最貴大概一萬，但你要吊車呀！」「室外機跟內部走線很難安裝的話，也許吧！」「含吊車餒！而且還要看你銅管要拉多長。」

還有人表示，「事實上，現在師傅真的很難請，夏天旺季」、「挑夏天才裝，你應該冬天就要預先安裝了，這時機點當然師傅說了算，你時間選錯」、「冷氣這東西就是要提早準備」、「夏天旺季，你不要，後面還一堆人等」、「寒流來時裝就便宜了」、「三家都這樣報價，那你就不是一般安裝。不然簡單做輕鬆賺幹嘛不賺，要報25000。」

值得注意的是，台南市勞工局職安健康處技士楊勝安指出，依規定2公尺以上冷氣機安裝作業，未使用安全帶、安全帽等安全措施，就違反職業安全衛生設施規則281條暨職業安全衛生法第6條第1項等規定，要處罰鍰3～30萬元。民眾安裝冷氣室外機，只要高度超過2公尺，就要考量安全問題，若高度超過，最好是使用吊車來吊掛安裝。

據了解，大型吊車出勤一趟約需5千元左右，冷氣室外機1部至少25公斤以上，基於工安考量，的確使用吊車吊掛安裝才符合安全考量，但這筆多出來使用吊車的安裝費用，並不在一般所謂「標準安裝」不收費範圍，惟為了整體工安考量，消費者與業者仍需協調出一套安全合法的施工方式，以免觸法被罰，萬一真的發生工安意外，就不是花錢就可以解決的事。