房價狂漲！他年薪90萬「挑1千多萬小宅」後悔了：寧可25k租屋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人每天省吃儉用，只為存錢買房、買車，擁有屬於自己的小窩。就有網友卻表示，以為自己有能力，買了1千多萬的房子，本打算6年後以小換大，豈料頭期、裝潢掏空他的存款，每個月還要還好幾萬塊，根本存不到錢，「寧可租一個月2萬5的房子，壓力都沒這麼大，唉！」引發話題。

一名男網友在Dcard購屋板發抱怨文，坦言「後悔買房」，說他年薪是90萬卻硬跟風，以為自己有能力，買了1千多萬的小坪數房子，本打算6年以後小換大，卻越養越無力，「頭期、裝潢已經把我存款掏空 ，每個月還要還好幾萬，平常根本存不到錢」，直嘆「沒事真的不要做超出自己能力範圍的事情，寧可租一個月2萬5的房子，壓力都沒這麼大，唉！」

看到貼文後，其他人紛紛議論，「沒壓力的指標就是半年年薪買車，五年年薪買房。所以我年薪600只敢買300的車」、「聽起來像裝潢超預算搞到現金不足，應該可以用寬限期度過這一段時間，等資金寬裕再來還本金」、「25000的租金…都有頭期了傻子都選自己買的吧！」

有網友則安慰原PO，「這幾年還沒聽過買房輸的，撐過就是你的」、「我跟你一樣年薪接近90，買了總價約1100，我覺得不用後悔，反正扣除每月負擔的，剩下就是自己的錢，有自己的家才是最實在的」、「五年後你就知道，還好當初有買房」、「你再過個幾年，你會慶幸你買了房。」

但也有人質疑，「是不是在反串？1000萬房子，即使你沒用新青安、公教三十年，你每個月貸款比25k多幾千而已捏」、「40%撐不住，33%租金可以 是什麼創作文？」不過，就有過來人現身，「9百多萬剛試算完30年期路過…2萬5跟3萬多的幾千元差距，就大概是無娛樂生活費的額度了，看起來差幾千塊，其實真的變得很吃緊。」