夫過世2個月！公婆住「娘家買的房」不走　內行人曝1情況最麻煩

▲原PO公婆目前還住在娘家買的房子裡。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

女生嫁去婆家後，有許多人都會遇到被婆家欺負的問題。近日就有一名人妻分享，她的老公已經去世2個月了，沒想到小叔卻要求她照顧公婆，只因公婆現在跟她同住，但這裡其實是人妻的爸媽給她的房子，所以公婆理應搬出去，更不要說他們在老公生前是如何欺負她的，原PO也怒嗆小叔「再不來接走就告你遺棄，不信試試。」

一名人妻在近日臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文稱，老公已經往生2個月了，但公婆仍住在她爸媽給她的房子，而且小叔竟然還厚臉皮提出「爸媽給你照顧」，只因為2人目前與原PO同住，讓她怒嗆對方「我應該的嗎？還是他們有生我養我？這裡是我爸媽給我的房子，如果你再不理他們，我會直接告你遺棄，不信試試！」

沒想到小叔竟提議原PO辭職來照顧2老，他會支付薪水，「妳不用再去上班，在家顧他們就好。」人妻也沒在客氣，直接要求月薪6萬，放假時數比照公務員見紅就休，水電費也要由小叔出錢，讓對方啞口無言，「因為他們夫妻的薪水都給我就好了。」

原PO也撂下狠話，「給你3天時間，來帶走你的父母，你給我再多錢我也不會顧，因為你的父母對我沒有比較好」。她掛上電話後，也默默走向老公的遺照，跟祂說，「老公~對不起，我真的不想再跟他們生活，祢也知道他們是怎麼欺負我的，照顧他們，我真的做不到。」

貼文曝光後也吸引數百位網友熱議，「這啥男人」、「24小時6萬？這樣太低薪了啦」、「自己的兒子都不願意顧，多失敗的父母」、「24小時6萬？這樣太低薪了啦」、「那到底誰爸媽啊，妳小叔還真敢講」、「臉皮怎麼可以這麼厚啊，誇張」、「跟妳婆婆說，『妳兒子不想養妳啦，我也不會照顧妳了』，讓他們吵架」、「加油！不能讓他們軟土深掘！」

也有內行人點出關鍵，「小叔是聰明人，故意擺爛不處理。要告棄養也只有父母（公婆）可提告，而且還不一定告的成，如果公婆為了袒護小孩（小叔）也跟著擺爛，那樓主就麻煩了。主要應該是要跟公婆講搬走的deadline，公婆要另覓住處、叫其他小孩來接、住安養院，都不關樓主的事，等時間一到還不搬，就請警察來趕人。」

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