▲比101大4.8倍！全台最大百貨「台中D-ONE第一大天地」正式開工動土。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

台中「D-ONE第一大天地」盛大舉辦動土典禮，邀請台灣之光「九天民俗技藝團」，帶來氣勢磅礴的鑼鼓盛宴震撼開場，也請來祥獅獻瑞迎接好彩頭，現場有上萬民眾及許多大咖嘉賓共同見證，台中市長盧秀燕也親自出席送上祝福，盧秀燕指出，「D-ONE第一大天地興建完後，會是全台灣最大的綜合娛樂購物商城，是台中的新光百貨和大遠百加起來的1.6倍大，甚至是台北101的4.8倍大」。

▲▼台中「D-ONE第一大天地」盛大舉辦動土典禮，邀請九天民俗技藝團震撼開場，也請來祥獅獻瑞迎接好彩頭。

盧秀燕提到，「台中市政府對於這個投資案非常的歡迎，這是全國商場最大的投資案，高達260億左右，未來可能還不止，表示商業界對台中的投資前景是非常有信心的，另外，對我們地方的發展會更加繁榮，會帶動所有的人流和消費進入台中，促進台中更大的發展，台中市政府審查的過程是嚴謹積極而有效率的，會全力做好協助跟相關的配套措施」。

▲▼台中市長盧秀燕也親自出席送上祝福，並表示D-ONE第一大天地會帶動所有的人流和消費進入台中，促進台中更大的發展。

D-ONE第一大天地緊鄰台中三鐵共構車站，享有軌道經濟加持，擁有優越的地理位置，總投資金額超過260億元，開發基地面積超過15公頃，日前舉辦招商說明會，現場即湧入數百名廠商，將會場擠得水洩不通，D-ONE第一大天地預計2026年第四季開幕營運，未來將是全台最大的百貨購物中心。

▲▼D-ONE第一大天地緊鄰台中三鐵共構車站，總投資金額超過260億元，開發基地面積超過15公頃。

第一大國際開發公司董事長原島榮一表示，「第一大天地本項目乃是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案，也是全台中以大眾運輸為主體，整體規劃設計的大型商業開發案，是空前絕無僅有的，也是其他商場項目不具備的條件，更是無法媲美的，D-ONE第一大天地將成為台中的門戶、台灣的新地標及世界的櫥窗，也將成為零售業的台積電，未來預估可創造單一店鋪年度350億元營收，約18,000個就業機會，繁榮經濟並帶動地方的發展，2026年底完工開業是我們的使命，我們會全力以赴」。

▲▼重磅邀請韓國超人氣女團MAMAMOO成員「玟星」熱血開唱，一大早就湧入大批粉絲。

配合動土典禮，現場同步舉辦「好日音樂野餐市集」活動，重磅邀請韓國超人氣女團MAMAMOO成員玟星熱血開唱，而當天搭乘大眾運輸前來的民眾，可以兌換500元的優惠券，在市集有得吃、有得玩，還能一同分享動土儀式的喜悅，吸引超過上萬民眾前來共襄盛舉，市民們都相當期待迎接台中新地標「D-ONE 第一大天地」的到來。

▼現場同步舉辦「好日音樂野餐市集」活動，吸引超過上萬民眾前來共襄盛舉。