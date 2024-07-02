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都市綠洲中的奢華居所　「全坤御峰」擁大安區千坪珍稀基地

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

房產中心／綜合報導

台北市土地取得越來越稀有，精華地段更是一地難求，若是同時擁有捷運站、優質學區的土地就更稀少了，《ET即賞屋》開箱位在大安區擁有濃厚的教育氣息的「全坤御峰」，四面臨路的大型方正基地，可以說是房市近乎絕版的地標住宅商品。

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

全坤建設最新力作「全坤御峰」坐落於嘉慶街與樂業街交會處，擁大安區與信義區交界的黃金地段，這裡不僅豪宅與商辦林立，更擁有便捷的都市生活與交通，僅需5分鐘車程即可抵達遠企百貨和台北101，步行約500公尺即可搭乘捷運六張犁站，基地四面臨路，面積逾千坪，盡享到都市生活的脈動與便捷。

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

教育資源方面，「全坤御峰」隸屬於大安國小和芳和實驗國中學區，周邊有台灣科技大學、台灣大學等頂尖學府，營造出濃厚的文教氛圍，毗鄰的千坪嘉興公園為居民提供了寬闊的綠地空間，這樣的環境組合，不僅滿足了重視教育的家長需求，更為孩子們創造了一個結合優質教育資源和自然環境的理想生活。

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

「全坤御峰」的內部設計精緻考究，從高品質建材到巧妙的格局規劃，每一處細節都彰顯豪宅的尊貴享受。由全坤建設傾注50年建築經驗打造的公辦都更案，擁有1549坪四面臨路的珍稀基地，建案規劃為三棟地上16、17層、地下4層的建築，採用豪宅規格的SRC鋼骨結構，抗震力高達0.3g，外觀設計邀請豪宅建築大師蕭力仁操刀，巧妙運用深灰、米白色調搭配金屬格柵，營造獨特層次感和秩序感，榮獲「2023年美國TITAN地產大獎金獎」的國際肯定，公共空間則由如榆設計的陳昫吟設計師負責，她善用光影與線條勾勒空間，為建築注入典雅奢華的氛圍。「全坤御峰」以其卓越的設計和精湛的工藝，為住戶打造出一個隱奢品味、縱享生活的典雅居所。

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

「全坤御峰」的頂樓規劃成一座天際花園，為住戶提供綠意盎然的環境，並可飽覽壯麗信義天際線。房型規劃2房、3房、4房等選擇，滿足不同家庭需求，以45坪4房戶型為例，低檯度開窗設計能最大化引入自然光，提供開闊視野。其中一個房間可以規劃成書房，也可以依照個人需求規劃成小孩房或品茗室。考慮現代家庭的多元需求，無論是喜愛下廚的美食家、經常招待親朋好友的社交達人，還是注重健康飲食的家庭主婦，精心設計的廚房都能從容應對，廚房配備德國Nolte經典廚具、瑞士FRANKE洗碗機和廚下淨水器，半開放式設計既方便家人互動，又能有效阻隔油煙。此外，三個臥室皆有大面積開窗，確保充足採光，中高樓層更可欣賞101美景；為提升居住品質，每戶均安裝三協氣密窗和5+5Low-E膠合玻璃，有效隔絕噪音和溫度變化，樓地板採用法國聖戈樓板隔音墊，大幅降低樓層間噪音干擾，兩間衛浴皆有對外窗，並配備KOHLER全自動免治馬桶和德國hansgrohe龍頭，彰顯豪宅品質。

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

「全坤御峰」作為全坤建設半個世紀匠心獨具的結晶，體現了對卓越品質的堅持和對居住者福祉的用心考量，不僅是台北市精華地段中罕見的千坪基地，細節處用心詮釋了都市生活的理想境界，成為台北市居住藝術的新標竿，這裡，住戶可以輕鬆在繁華與寧靜之間切換，體驗真正的鬧中取靜。

▲▼ET即賞屋北區,全坤御鋒,大安。（圖／取自影片）

關鍵字：ET即賞屋北區全坤御峰大安

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