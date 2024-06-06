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都更難、營建成本高　全坤：不看單價100萬以下的區域

▲▼ 全坤建設 。（圖／記者項瀚攝）

▲全坤建設專攻於雙北市危老、都更案。（圖為「全坤X101」／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

403大地震後，台北市喊進入大都更時代，專攻都更危老的全坤建設被點名是「地震概念股」，受市場資金關注。但今日該公司召開股東會，總經理廖學新受訪時表示：「大地震讓改建需求增加，但並沒有比較好談，也沒有加快速度。」

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先前403大地震後，台北市長蔣萬安喊出「北市進入大都更時代」，使營建股受市場關注，主攻雙北都更危老的全坤建設（2509）被市場點名是「地震概念股」，股價勁揚，掀起話題。

不過，今日全坤建設今（6日）召開股東會，會後總經理廖學新接受訪問時表示：「大地震後，有意參加改建的需求增多，但並沒有比較好談，也沒有加快速度。」

此外，廖學新強調，疫情前到現在營建成本大漲6成，都更難做，「現在每坪售價低於100萬元的區域，幾乎不用做了，因此新北相當具有挑戰。」

至於下半年市場看法，廖學新認為，端看政府是否祭出新政策，是否發生其他意外因素，若無，市場將持續穩定，剛性需求不變。

▲▼ 全坤建設 。（圖／記者項瀚攝）

▲全坤建設今（6日）召開股東會。（圖／記者項瀚攝）

全坤建設受入帳空窗期影響，2023年營收僅2.23億元、淨利-2.46億元，EPS（每股純益）為-1.09元，連2年呈現虧損，股東會中並通過不配發股利。

不過，全坤建設今年有八里「全坤家宜」完工入帳，總銷11億元；明年則是信義「全坤X101」，總銷約12億元。重頭戲在2027年，有新莊「全坤峰碩」、大安「全坤御大安」將完工入帳，合計總銷70億元。

新推案部分，今年3大案包括台北市中正區的「全坤衡峰」、「全坤富御」，及大安區「全坤御峰」，總銷分別為20、17、43億元，目前都在銷售中，去化順暢。另外，籌備中個案包括萬華台北戲院案、三重大安案、北投熱海案等等。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲全坤建設完工入帳重頭戲在2027年後。（表／記者項瀚製）

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關鍵字：全坤建設2509地震都更危老全坤衡峰全坤富御全坤御峰廖學新

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