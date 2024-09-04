他問自住「該買預售還中古？」　一票網秒選：可以看實體

▲原PO猶豫自住要買預售還中古屋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者郭卉寧／綜合報導

不少人把買房視為人生大事，做任何決定前都會謹慎考慮。就有網友詢問，「自住該買預售屋還是中古屋？」貼文曝光後，吸引一票人討論，紛紛建議最好以成屋為主。

原PO在Dcard以「自住買預售還是中古」為題發文表示，如果買預售屋，會擔心完工後的落差太大，也有管委會、鄰居等問題，因此，他猶豫是否買中古屋比較合適，「房子的好壞優劣都知道，坪數也比較大，缺點是頭期款要一次拿出來，大家的考量是什麼呢？」

對此，多數網友都選擇成屋，「錢多以中古為主」、「成屋，可以實際知道房子狀況，建商的圖都不會把樑柱明確的畫出，或者一般消費者不了解，可能會有認知落差，缺點就是改格局要多花錢」、「成屋派+1，可以看實體、空間、風景、樑柱，甚至社區發展、鄰居素質，避開麻煩的驗屋、裝潢、初代管委會，買房還要租N年房子誰受得了」。

但也有人表示，如果不急著住，可以考慮預售屋，「看你有多少錢，自備款跟自身條件大大影響所做的決定」、「我不急著住，所以我買預售，中古完全不考慮，裝潢費用高」、「很多中古賣的比新的貴，而且沒那個鑑別眼光和殺價能力，去買中古屋簡直被當肥羊，新成屋通常是預售屋挑剩或者最後比較貴的，所以不急的話還是預售屋好」。