ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「遠雄峰蘊」攜手幸福空間　打造專屬「微風窗台」在家超Chill

「遠雄峰蘊」攜手幸福空間　打造專屬「微風窗台」在家超Chill（圖／遠雄房地產提供）

▲「遠雄峰蘊」攜手幸福空間設計專屬的「微風窗台」，重新定義在市中心親近自然的方式。（圖／遠雄房地產提供）

圖、文／遠雄峰蘊提供

擅長打造「自然系建築」的遠雄建設，近年積極布局高雄市中心，承襲一貫以自然為核心的建築理念，再度推出「遠雄峰蘊」，憑藉戶戶觸手可及的綠，造一座天空森林，並攜手幸福空間設計專屬的「微風窗台」，翻轉市心生活，重新定義在市中心親近自然的方式。

「遠雄峰蘊」位於高雄市心的科工特區，周邊生活機能發達，約5分鐘可上國道一號，南來北往交通相當便利，並在市中心罕見的以自然為核心，在蛋黃區稀有的1598坪大基地上，打造地上27樓、地下4層的雙塔天空森林。

「遠雄峰蘊」攜手幸福空間　打造專屬「微風窗台」在家超Chill（圖／遠雄房地產提供）

▲「遠雄峰蘊」在蛋黃區稀有的1598坪大基地上，打造地上27樓、地下4層的雙塔天空森林。（圖／遠雄房地產提供）

從1樓回家的動線、到2樓漂浮花園，以及各樓層的住家空間，把觸手可及的綠種回城市最精華地段，並鎖定首購族以及首換的親子家庭，規劃房市主流2~3房，公開至今，大受自住客青睞。

遠雄房地產行銷經理朱可筠分析，全案以「浮島花園」為建築概念，一舉翻轉市心生活，最受歡迎的角落邊間大3房型，透過寬闊的生活尺度，讓空間充滿巧思與亮點。

「遠雄峰蘊」攜手幸福空間　打造專屬「微風窗台」在家超Chill（圖／遠雄房地產提供）

▲在家也彷彿置身度假飯店的那一份悠閒愜意，年輕人接受度高。（圖／遠雄房地產提供）

近期更攜手幸福空間，打造居家植感新生活，在43坪邊間大三房雙景觀陽台房型，運用「微風窗台」設計巧思，不但擁寬闊生活尺度，並打破室內、外空間的既有框架，無論是孩子最愛的星空露營帳篷、小夫妻的浪漫情人雅座，都能在「遠雄峰蘊」親近自然擁抱幸福。

透過高雄限定的3米深大尺度陽台，從早到晚都享一份私密與愜意，朱可筠說：「甚至不用到戶外，每一天都有自然相伴，在家就能迎接自然系生活。」

「遠雄峰蘊」攜手幸福空間　打造專屬「微風窗台」在家超Chill（圖／遠雄房地產提供）

▲獨有的「微風窗台」設計巧思，打破室內外空間的既有框架。（圖／遠雄房地產提供）

朱可筠觀察，「微風窗台」把家FUN大了，開闊的室內視覺空間感，在家也彷彿置身度假飯店的那一份悠閒愜意適宜的坪數與自然無界的健康質感生活，為科技新貴與首購、換屋家庭提供了輕鬆入主幸福的新選擇。

同時，全案已通過耐震標章設計，該認證是業界公認難度最高標章，營造期間須第三方結構技師駐點監督，未來完工後，將申請耐震標章，打造最安全、安心的未來建築。

自然系建築【遠雄峰蘊】
高雄科工特區 37～43坪
預約專線：07-3893999
接待中心：高雄市三民區九如一路550號
了解更多：https://www.fgrealty.tw/63u8a8

關鍵字：遠雄峰蘊幸福空間微風窗台

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

月收入6萬買到透天厝！她不解「為何有人買不起房」　兩派戰翻

地段、屋齡等原因，都會影響房價。近日有網友發文直言，她時常聽到別人嚷嚷自己買不起房，但如果這房子不是要投資用的，而是真的有心要買，怎麼可能買不起？貼文曝光後，網友看法兩極，「每個人的經濟條件又不一樣」、「喜歡的房買不起，買得起的房不喜歡」。

33分鐘前

東海大學新宿舍花5億！一學期「4人房28K」　學生傻眼：寧願租屋

台中東海大學花5億打造全新宿舍下月啟用，但4人房住宿費一學期近2.8萬，讓學直呼太貴，寧願到外面租屋，也能有自己的單人空間。

34分鐘前

永慶房屋連霸「亞洲最佳企業雇主獎」 新鮮人、女力、轉職「薪」首選

員工心目中最佳職場名單曝光！國際權威人資期刊《HR Asia》公布2024年「亞洲最佳企業雇主獎」，經過員工匿名給分以及專業團隊鑑定評分，永慶房屋再度獲獎！不僅是台灣唯一獲獎的房仲企業，更連續7年獲獎，為主辦單位認證的「金獎」雇主。

1小時前

兆元資金啟動三捷交匯軸心　東區門戶第一站「國協天玥」

由縱橫台灣房產超過半世紀的國揚建設團隊打造的「國協天玥」位於南港路一段、經貿一路的交會角地，佔地724坪，緊鄰南港展覽館，規劃36 - 57坪都會精品建築。值得一提的是，國揚集團也是台灣唯一同時擁有頂級百貨商場、五星級觀光酒店、複合式巨蛋以及不動產建築營造的專業開發商。

1小時前

透天換大樓！鄰居2600萬脫手「他照行情賣崩潰」　2原因秒懂了

「賣不掉...換不了大樓，真是煩惱！」一名屋主透露，看鄰居以2600萬賣掉房子，而他家坪數更大，133坪含電梯想賣4000萬，無奈乏人問津，也曾想過找租客，但「有誰會租7-8萬的房子？」文章曝光後，全場曝2大原因，除了總價高，「現代人小家庭不用這麼大一間吧，單身的人一大堆，隔間出租吧！」

1小時前

「1法規」恐讓中山商圈停擺！他退出師大商圈...來這又踩雷

商圈通常是人流密集的區域，吸引大量的消費者，有助於增加客流量和銷售機會，因此不少店家會選擇在商圈開業，然而近期台北市南西中山商圈與赤峰商圈的上百間店家因被檢舉，遭市政府要求在兩個月內改善，否則就要停業，店家們也急忙連署呼籲搶救商圈，其中一位業者就指出，自己過去在師大商圈經營店面，因居民檢舉選擇轉移到中山商圈，如今又面臨同樣的問題。

1小時前

台中「百萬里」暴增21個　最富里平均所得突破200萬

股房雙飛讓台中人平均財富增加，根據財政部公布2022年綜合稅資料顯示，台中市29個行政區共計有625里，最富里依然是七期的惠來里，不過令人驚奇的是，台中市2021年僅33里平均所得突破百萬元，2022年暴增達54個里，信義房屋專家觀察與科技業有正相關。

1小時前

電池大廠宿舍「10坪單人套房」月租3千！廁所乾濕分離　他羨慕慘

一名在新竹工作的網友最近忙著找租房，但不是租金太貴，就是問題一堆；然而，在看到某電池大廠的員工宿舍後，他羨慕不已。只見該宿舍約有10坪大，不僅是單人套房，還有乾溼分離的廁所，種種條件讓他不禁直呼，「真的眼紅到不行，簡直就是天堂跟地獄的差別。」

1小時前

高雄蛋黃區百坪住宅1字頭　網見格局：根本廁所富翁

高雄近年房價高漲，外圍如橋頭、岡山，成交價最高都來到4字頭，根據實登，高雄蛋黃區近1年還有屋齡約10年的中古大樓1字頭價，坪數均逾百坪，引來網友直言，大坪數住家還有5衛，根本就是「廁所富翁」。

2小時前

Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

今年房市買氣火燙，也加深建商購地信心。最新一集《地產詹哥老實說》邀請高力國際業主代表服務部董事黃舒衛，分析近5年土地交易呈現V型走勢背後的原因，此外也提供消費者簡單的數學公式，以購地價格，預估建商未來的推案價。

3小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

超派炸雞創始店、超甲組驚收攤　..

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」..

怕電費爆！冷氣每天只吹6小時　..

台中市政路打通任督二脈　「蘿曼..

中山南西商圈爆「大規模被檢舉」..

權狀48坪新房「入住只19坪」..

他退出師大商圈...來中山商圈..

蘆洲空屋率僅4.2%全台最低　..

團購主介紹費1戶3萬↑　建商老..

租屋電費「每度6.63到8.4..

ETtoday房產雲

最新新聞more

她不解「為何有人買不起房？」　..

東海大學新宿舍1學期「4人房2..

永慶連霸「亞洲最佳企業雇主獎」

兆元資金啟動三捷交匯軸心　東區..

透天換大樓！鄰居2600萬脫手..

他退出師大商圈...來中山商圈..

台中「百萬里」暴增21個　最富..

電池大廠宿舍「10坪單人套房」..

高雄蛋黃區百坪住宅1字頭　網見..

Q1土地交易量衝史上第一！　必..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366