「遠雄峰蘊」攜手幸福空間　打造專屬「微風窗台」在家超Chill

▲「遠雄峰蘊」攜手幸福空間設計專屬的「微風窗台」，重新定義在市中心親近自然的方式。（圖／遠雄房地產提供）

圖、文／遠雄峰蘊提供

擅長打造「自然系建築」的遠雄建設，近年積極布局高雄市中心，承襲一貫以自然為核心的建築理念，再度推出「遠雄峰蘊」，憑藉戶戶觸手可及的綠，造一座天空森林，並攜手幸福空間設計專屬的「微風窗台」，翻轉市心生活，重新定義在市中心親近自然的方式。

「遠雄峰蘊」位於高雄市心的科工特區，周邊生活機能發達，約5分鐘可上國道一號，南來北往交通相當便利，並在市中心罕見的以自然為核心，在蛋黃區稀有的1598坪大基地上，打造地上27樓、地下4層的雙塔天空森林。

▲「遠雄峰蘊」在蛋黃區稀有的1598坪大基地上，打造地上27樓、地下4層的雙塔天空森林。（圖／遠雄房地產提供）

從1樓回家的動線、到2樓漂浮花園，以及各樓層的住家空間，把觸手可及的綠種回城市最精華地段，並鎖定首購族以及首換的親子家庭，規劃房市主流2~3房，公開至今，大受自住客青睞。

遠雄房地產行銷經理朱可筠分析，全案以「浮島花園」為建築概念，一舉翻轉市心生活，最受歡迎的角落邊間大3房型，透過寬闊的生活尺度，讓空間充滿巧思與亮點。

▲在家也彷彿置身度假飯店的那一份悠閒愜意，年輕人接受度高。（圖／遠雄房地產提供）

近期更攜手幸福空間，打造居家植感新生活，在43坪邊間大三房雙景觀陽台房型，運用「微風窗台」設計巧思，不但擁寬闊生活尺度，並打破室內、外空間的既有框架，無論是孩子最愛的星空露營帳篷、小夫妻的浪漫情人雅座，都能在「遠雄峰蘊」親近自然擁抱幸福。

透過高雄限定的3米深大尺度陽台，從早到晚都享一份私密與愜意，朱可筠說：「甚至不用到戶外，每一天都有自然相伴，在家就能迎接自然系生活。」

▲獨有的「微風窗台」設計巧思，打破室內外空間的既有框架。（圖／遠雄房地產提供）

朱可筠觀察，「微風窗台」把家FUN大了，開闊的室內視覺空間感，在家也彷彿置身度假飯店的那一份悠閒愜意適宜的坪數與自然無界的健康質感生活，為科技新貴與首購、換屋家庭提供了輕鬆入主幸福的新選擇。

同時，全案已通過耐震標章設計，該認證是業界公認難度最高標章，營造期間須第三方結構技師駐點監督，未來完工後，將申請耐震標章，打造最安全、安心的未來建築。

自然系建築【遠雄峰蘊】

高雄科工特區 37～43坪

預約專線：07-3893999

接待中心：高雄市三民區九如一路550號

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