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北高雄房市延燒　網驚：橋頭勇士打贏美術館長？

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲橋頭出現46.3萬元新天價，未來「橋頭勇士」是否已經有望挑戰「美術館長」？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠楠梓以及橋科帶來的產業利多，帶動北高雄房市持續延燒，近期實登公布，橋頭出現46.3萬元新天價，引發網友大幅熱議，認為4字頭已經追上一票美術館特區房價，未來「橋頭勇士」是否已經有望挑戰「美術館長」？更直言橋頭村民已經變精銳勇士。

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北高雄受台積電楠梓廠、橋科效應拉抬，是近年最熱門的購屋區域之一，高雄新市鎮位於橋頭，房價漲幅堪稱驚人，已購客紛紛被稱為「橋頭勇士」。

根據實登公布，「達麗未來市」3月3樓露台戶出現單坪46.3萬元的成交價，再創區域新高價。引發網友大幅熱議，並有網友認為，橋頭房價甚至已經快追上美術館特區部分新案的4字頭價格，並笑稱，昔日的橋頭村民，已經位階提高，是可以挑戰「美術館長」的精銳勇士了。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲橋頭3月3樓露台戶，出現單坪46.3萬元的成交價。（圖／翻攝自實價登錄網站）

有網友直言，「橋頭勇士打不贏美術館的，美術館高級多了。」、「台積電都還沒蓋好，橋頭勇士就這麼囂張？」不過也有網友持平表示，沒啥好挑戰，發展成熟價格自然就跟上。

郡都集團董事長唐承分析，橋頭的高雄新市鎮腹地仍大，加上有捷運紅線經過，又有台積電、橋科等產業紅利，區段前景佳，帶動不少置產客、在地人搶進，未來房價持續看漲。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，露台戶本來就會單價比較高，主要是因為特殊戶別的關係，也不是常態，接下來橋頭後續還有新案持續推出，仍是均價挑戰站穩4字頭的格局。

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關鍵字：橋頭房價高雄台積電橋科

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