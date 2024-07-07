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地表最美房仲！　竟是上市櫃公司千金

富裔公主祝宜敬為富裔子公司快意管理顧問公司負責人，過去幫忙經營管理泡泡飯店，疫情間卻轉身投入基層房仲的業務工作，還得到去年千萬經紀人獎項。（圖／記者林榮芳攝、住商提供）

▲富裔公主祝宜敬為富裔子公司快意管理顧問公司負責人，過去幫忙經營管理泡泡飯店，疫情間卻轉身投入基層房仲的業務工作，還得到去年千萬經紀人獎項。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

不少上市櫃公司進入二代接班，雙北都更建商富裔(6264)6月24日股東會上，董座祝文定長子祝泓真首度以發言人身分對外曝光，獨不見負責富裔飯店事業的長女祝宜敬，CTWANT記者獨家調查，富裔大公主在疫情間，悄悄放下身段，轉戰基層房仲，還拿下2023年度千萬經紀人獎項。對此，祝文定向記者證實，「女兒正在歷練『做多』業務」；祝宜敬則回應還在努力中，｢今年再拚一次。」

富裔股東會，一位年輕帥氣的男子主動向記者遞上發言人的名片，他是富裔二代長子祝泓真，之前鮮少曝光，他自我介紹，「進入公司5年多，之前在開發部基層，現在負責財務、發言人工作」。

富裔董事長祝文定是上市建商愛山林(2540)董事長祝文宇的弟弟，兄弟爬山各自努力，二代也紛紛站上檯面，祝文宇的獨子祝藝目前為甲山林建設總經理，早已獨當一面面對媒體，如今祝文定的二代也逐漸上浮上檯面。

祝文定有3個小孩，大女兒祝宜敬78年次，及2個雙胞胎兒子祝泓真、祝泓理則是84年次。根據公開觀測站揭露，小兒子祝泓理已於2023年2月升任富裔子公司富永營造董事長；大兒子祝泓真則是在同年5月擔任富裔發言人。

富裔二代近年陸續浮上檯面，圖為去年6月北市重慶北路預售案「國王雙子星」公開，祝泓真(右2)、祝泓理(右1)就曾亮相，但當時未引起媒體注意。（圖／記者林榮芳攝）

▲富裔二代近年陸續浮上檯面，圖為去年6月北市重慶北路預售案「國王雙子星」公開，祝泓真(右2)、祝泓理(右1)就曾亮相，但當時未引起媒體注意。

「3個人都是讀建築相關，祝泓真現在負責建設與財務，祝泓理負責營造事業，女兒目前在外面歷練業務。」面對記者提問接班計劃，祝文定說3人各有各的領域，但也不排除未來會輪調，「他們都還很年輕，還有很多需要磨練。」

不過，二代在家中磨練訓練接班，或是外面歷練完再回家不稀奇；但是像祝宜敬這般已經在家族企業位居高位，再海放到外面當基層的，可說是少之又少。

富裔公主祝宜敬的首度曝光秀，是在2019年富裔位於北市東區泡泡飯店空中酒吧開幕。泡泡飯店由當時擔任營運經理的祝宜敬一手打造，成為全台第1間以女性為主題的時尚精品旅店。當時祝宜敬以一頭長捲髮、黑色連身裙出席記者會與媒體面對面，祝文定則誇讚飯店經營2年就損益兩平，除了地點好，就是女兒的行銷策略奏效。

泡泡飯店由祝宜敬操刀，鎖定女性客群推出的時尚精品旅店，2019年，空中酒吧開幕，富裔董座祝文定與女兒祝宜敬一同揭幕。（圖／泡泡飯店提供、翻攝hotelpoispois臉書）

▲泡泡飯店由祝宜敬操刀，鎖定女性客群推出的時尚精品旅店，2019年，空中酒吧開幕，富裔董座祝文定與女兒祝宜敬一同揭幕。

根據CTWANT記者調查，祝宜敬目前在住商不動産擔任基層房仲，網路資料揭露，祝宜敬從業已有4年4個月，業務特長為豪宅、別墅、學區房，房屋評估、裝潢修繕、精通英語等，出售平均成交天數91天。她則自我介紹寫到，「旅英6年室內設計系畢，曾參與飯店籌備開幕與主導行銷企劃並經營，2年內成功與各大國內外媒體及國際精品合作。6年後回歸房地產，喜歡與人有更深的交流，樂於協助客戶尋找理想中的房子。」甚至被誇為「地表最美房屋仲介」。

據了解，每年佣金收入破千萬的房仲，才能獲得「千萬經紀人」殊榮，住商機構與大家房屋共約1.5萬名房仲，2024年獲得「千萬經紀人」的只有74人，相當於0.5%的頂尖房仲業務。

祝文定的哥哥是愛山林董事長祝文宇，祝文宇的兒子祝藝也正在進行二代接班培育，目前已是甲山林建設總經理，經常出席公開活動受訪。（圖／報系資料庫）

▲祝文定的哥哥是愛山林董事長祝文宇，祝文宇的兒子祝藝也正在進行二代接班培育，目前已是甲山林建設總經理，經常出席公開活動受訪。

對於記者詢問，祝宜敬回應，「雖然去年幸運的成為千萬經紀人，今年期許自己再實踐一次，才能真正證明實力，業界有很多厲害的前輩，我們還在努力中。」至於泡泡飯店，她則表示，「目前沒有管理泡泡飯店，不全心投入(房仲工作)不可能會有業績的，希望今年再千萬(業績)一次。」

祝文定對於女兒當房仲是相當支持，「業務分好幾種，房仲是做多，開發是做空，不一樣。她去學業務工作，現在還建立自己的人脈網路系統！」

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