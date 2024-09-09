他想入手滿意物件「會介意鄰居全是租客？」　網點1關鍵：更重要

▲原PO看到地段、條件都很滿意的物件，但因鄰居問題陷入猶豫。（示意圖／記者賴志昶攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「大家會很介意鄰居都是出租戶嗎？」一名男網友表示，最近看到不錯的物件，但鄰居幾乎都是租客，讓他陷入猶豫，不曉得是否該入手。對此，不少人認為比起是否出租，鄰居的「1關鍵」更為重要。

原PO在Dcard發文指出，最近看到一間很滿意的物件，但周遭鄰居都是年輕租戶，常常夜歸、吵鬧，人感覺也是魚龍混雜，「想問大家，即便物件地段很好，也真的很喜歡，但租客很煩的話還要下手嗎？還是有什麼溝通管道能解決？」

貼文曝光後引起討論，多數網友紛紛搖頭開勸，「直接放棄看別的」、「壞鄰居比鬼還恐怖」、「你要買來出租還行，自己住的話當然不要」、「會介意，而且以後要賣，別人也會介意」、「絕對不要，鄰居也是重要條件，自住客才會愛惜公物」、「勸你謹慎考慮，出租戶除了流動比較頻繁、出入複雜度難掌控，公共區域的維護也較差，反正不是他們的房子也講不聽」。

但也有人認為，鄰居的素質比是否為出租戶更重要，「出租還好，但素質不好的會介意」、「素質比較要緊，像是自有住戶，但半夜開直播要怎麼辦」、「租客還好，自住的鄰居爛才是阿鼻地獄，像我鄰居總是在廁所裡抽菸，我們家廁所從早上五點到晚上兩三點都是臭的，有時候還會臭到房間和客廳」。