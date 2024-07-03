2女勇者開9000求租高雄凶宅　自曝「各種靈體都可」

▲高雄有2位女勇者在臉書PO文主動求租凶宅，要位於高雄市中心、預算9000元。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

凶宅有人避之惟恐不及，高雄卻有2位女勇者在臉書PO文主動求租凶宅，要位於高雄市中心、預算9000元，並強調各種靈體都可，能接受有人洗澡唱歌跟保持睡覺安靜就好，引來網友分享與靈體共住的經驗。信義房屋專家表示，凶宅租金約為市價7~8折。

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臉書粉專「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」有女勇者PO文求租，自曝共有2名女生入住，工作穩定，想找高雄市中心月租金9000元內2房物件，並表示「各種靈體都可以，祂不用繳房租，可以接受有人洗澡唱歌，跟保持睡覺時間安靜就好。」

PO文一出，引來眾多網友回應，還釣出不少網友回憶當初與靈體同住的經驗，就有網友分享「朋友10年前不小心住過1間凶宅，她的赤肯貓女兒一直受到驚嚇，差點被那東西弄死玩死，場面超恐怖，她自己也發生很可怕的事情，最後趕緊帶貓咪搬家。」

也有網友表示：「跟靈體住過，沒事的。可能因為我是麻瓜所以過得很好，但是跟我一起住的夫妻嚇得搬走了，唯一不爽的點是，祂都在浴室，我覺得被看免錢的很不爽。」

▲若月租金9000元內想在高雄市中心租2房，很有機會可租到，只是物件屋齡會偏高。（示意圖／記者張雅雲攝）

不過也有網友建議不要住凶宅，他認為如果剛好運勢很差，住進去會更差，他朋友就是這樣，最後「被女鬼直接附在身體上。」

原PO表示，之前找過無事故市中心2房，月租金預算要拉到1.4萬元，因此難以負擔，才會想租凶宅降低租金。信義房屋高三區協理周清源表示，若月租金9000元內想在高雄市中心租2房，很有機會可租到，只是物件屋齡會偏高，若不介意屋齡40年起跳，室內裝潢、家具較陽春或是無電梯，還有不少選擇。

若能接受凶宅，想靠租凶宅來省錢，周清源表示，租金一般多為市場行情7~8折，主因是租賃物件選擇多，租客不一定非租凶宅不可，便宜才有機會租出去。

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