中科老牌薑母鴨店面1億賣鄰居　居酒屋無縫接軌搶開幕

記者陳筱惠／台中報導

位於中科商圈的「帝一食補碳燒薑母鴨」店面房地換手，由住在同一路段隔壁巷弄的買家以總金額1.06億元現金收進囊中，目前由台中知名連鎖居酒屋「港町十三番地」進駐，信義房屋專家表示，未來社會住宅人口將會挹注商機蓬勃。

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▲位於中科商圈的「帝一食補碳燒薑母鴨」店面房地換手，店家重新裝潢成居酒屋開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

於中科商圈的「帝一食補碳燒薑母鴨」，過去與「陳Q古早味黑砂糖剉冰」共享店面，冬天經營薑母鴨生意、夏天改賣冰，通吃冷熱商機，不過數月前，該店面突換上新招牌，改由台中知名連鎖居酒屋「港町十三番地」進駐，店面房地也悄悄換手，由住在同一路段隔壁巷弄的買家以總金額1.06億元收進囊中。

▲在4月時以該店面以總價1.06億元交易，創下西屯路三段有實登來總價次高。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，地址位於西屯路三段巷弄的2層樓透天店面，總面積約 84 坪、地坪約76坪，在4月時以總價1.06億元交易，創下西屯路三段有實登來總價次高。經查，買家地址登記在同一路段的鄰近巷弄，並以無貸款方式買進。

雖然該店址位於巷弄內，不過記者實際走訪，大門正對福林路、對面則是福科國中，約50米路口處，即可銜接西屯路商圈，老字號招牌「帝一食補碳燒薑母鴨」、「陳Q古早味黑砂糖剉冰」均已卸下，現況為「港町十三番地」福林店。

▲中科商圈過去店面受到疫情影響其實沉寂一段時間，但很明顯於去年開始，大筆破億元交易不斷出現。（圖／記者陳筱惠攝）

中部科學園區截至今年6月，已引進235家國內外高科技廠商，園區就業人口超過5萬4000人，而西屯「國安一期好宅」規畫500戶，預計年底完工招租，人口紅利不只帶旺商圈發展，更引爆商用不動產交易。

信義房屋中科東大店陳泱儒分析：「中科商圈過去店面受到疫情影響其實沉寂一段時間，但很明顯於去年開始，大筆破億元交易不斷出現，也因未來社會住宅人口將會挹注商機蓬勃。」

▲過去商圈脈絡發展直向態勢明顯，西屯路、福科路兩側都已飽和，現在開始往縱向發展。（圖／記者陳筱惠攝）

陳泱儒說：「過去商圈脈絡發展直向態勢明顯，西屯路、福科路兩側都已飽和，現在開始往縱向發展，有朝向福林路、玉門路往南脈絡，如庶民小吃麵線店、義大利麵店、咖啡廳都已搶先插旗福林路。」

以該店面來說，陳泱儒認為：「過去經營多年的薑母鴨店，冬天賣薑母鴨、夏天賣刨冰，過去租金約落在15萬元上下，目前屋主換手正常邏輯租金會提高，預估租金落在20萬元~23萬元左右。」

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