永和豪宅4988萬釋出　擠大廳等看房「大媽喊我出現金」！現場曝

▲排隊搶看房。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

新北永和有三條橋通往中正、大安、信義，開車到台北十分快速便捷，有網友PO出，永和5年新古屋豪宅釋出，開價4988萬元，看屋人潮擠爆一樓大廳，還沒開放看屋就有人下斡旋，甚至還有大媽喊「我出現金」，搶購奇觀讓她讚嘆不已。

有網友在Threads發文，永和最誇張豪宅搶購案，有間5年的豪宅稀有釋出，吸引一票人搶看房屋，一樓大廳全是排隊等著上樓看房的民眾，最誇張的是，還沒開放看房，就已經有人下斡旋，「還有一個大媽在大廳大喊『我出現金』」。原PO透露，開價4988萬元，成交價為4930萬元，「不到4小時成交」。

文章曝光，網友們直呼扯，「台灣到底哪裡經濟不好」、「身為永和人⋯這是真的」、「5年屋大概沒人住過，投資客丟出來賣」、「買房就是要快狠準，會買房的通常都是看起來樸素，買房當買菜」、「台北買房現在本來就是要排隊的啊，甚至領號碼牌」、「我以為那個價根本沒人想買，看來我低估永和財力了」、「太狂了，做了一點功課，8樓總坪數59.9坪（48.44坪另1車位）4930萬，上一筆實登87萬，好案子大品牌5K一樣用秒的」。

還有網友羨慕喊，「我有錢也會想買這個社區，地點很好，對面是公園，旁邊是國小，斜對面有百貨公司（雖然很小），還有捷運站」、「影片裡的人有沒有缺乾兒子的」、「要不是今天花蓮北上的火車不通，我也會在現場」、「這棟賣很久了，裡面環境不錯」。