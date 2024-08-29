搬離公婆家「要買房or租屋？」　網點出1關鍵：建議還是買

▲搬離公婆家，應該租房還是買房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人婚後會選擇搬到外面住，近日就有網友發文表示，他們一家三口目前和公婆住，不過為了避免婆媳關係惡化，所以她和先生就討論要搬出去住，如果公婆未來會把房子過戶給他們，現在要買房還是租屋呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「買房好？租屋好？」為標題發文，提到他們一家三口目前和公婆住，但為了避免婆媳關係繼續惡化，近來就有了搬出去住的念頭。公婆家的房子是婆婆的名字，據說未來會將房子過給先生，但確切時間還不知道，也可能有變數。

原PO認為，之後若有需要，其實還是有可能要搬回公婆家住，所以就心想現在是不是租屋會比較好？不過先生則認為，買房後，那間房子會是自己的，但租屋後，那間房子還是別人的，所以租屋不值得。對此，她就想知道大家的想法？

貼文曝光後，底下網友多認為要看自身經濟能力，「預算夠當然買」、「經濟有能力就買～經濟上無法就租房！將來老人家也可以拿房子以房養老，別太奢望有什麼殘值」、「既然你現在都覺得公婆未來會把房子過給你先生肯定有變數，預算足夠的話，建議還是買房吧」。

也有網友回應，「看地點，地點太鳥租房」、「看屋齡，不然婆婆的房子屋齡40年以上住起來也頗擔心」、「買一間出租，自己再買一間住」、「買房比較好，租房子每個月要錢耶」。