台中5區人口自然增加正成長　南屯區奪冠「房價年漲17%｣

▲少子化、高齡化讓全台邁入生不如死階段，但台中市北屯、南屯、西屯、沙鹿、大雅等5區，人口自然增加仍為正成長。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台人口數自2020年首度出現負成長後，生死差距逐年擴大，加劇少子化及人口老化問題。不過，細看台中各行政區，包括北屯、南屯、西屯、沙鹿、大雅等5區，人口自然增加仍為正成長，專家則表示，有重大建設、就業機會加持的區域，較能吸引年輕族群移入，刺激區域自然增加率及人口紅利。

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根據台中市政府民政局資料顯示，2023年台中新生兒數為1萬7035人，死亡數為2萬784人，死亡比出生多了3749人，相較於2022年人口自然成長為負的2870人，生死差距進一步擴大。



▲台中5大死不如生行政區。

不過，細看個別行政區，仍有5區自然增加率逆勢正成長，尤其是北屯、南屯，自然增加人數都超過百人，而沙鹿、大雅也有雙位數增長，進一步比對實價登錄，觀察5區房價，近1年分別有10%~17%漲幅。

對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出：「台中屯區擁有就學、就業紅利，加上商場、交通等重大建設，在都市磁吸效應下，加速外圍、生產力強的年輕族群移入，進而成為『死不如生』的關鍵。」

▲專家認為少子化、高齡化影響下，即便部分地區自然增加率呈正成長，但增幅也都有感收斂。（圖／記者陳筱惠攝）



不過，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔則表示：「以少子化、人口老化的現況來看，即便部分地區自然增加率呈正成長，但增幅也都有感收斂，若要從人口紅利的角度分析區域的房市走向，應搭配社會增加率也就是遷入人口觀察。」

而台中市以年成長表現來看，2023年台中市社會人口出現爆發性成長，分別有東區的7.39倍、南屯區4.71倍及太平區4.67倍，海線地區屬梧棲區3.86倍移入人口最多。

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