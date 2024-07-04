北市最貴老屋！　建商2.8億買關渡106年透天厝

▲北投區關渡一處屋齡約106年古厝，去年7月以總價近2.8億元成交，為北市有實價以來，最高成交總價的百年老屋。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

雙北都更議題夯，老宅交易熱度直線上升。台北地政雲公布，北投區關渡一處屋齡約106年古厝，地坪567坪，去年7月以總價近2.8億元成交，為北市有實價以來，最高成交總價的百年老屋，據了解，新買家為可誠建設，外界預估，新案開價也要6字頭。

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根據實價公布，北投區一德街一處屋齡逾百年的古厝，建物坪數約84坪，土地坪數約567坪，2022年7月以總價2億7953.3萬元成交，換算土地單價約48.3萬元。

據了解，該古厝新買家為可誠建設，記者致電該公司，尚無回應，而公司官網透露，北投區都更案預計整合千坪基地開發，目前正持續整合周邊土地，預估總銷約20億元。

▲台北市近年屋齡逾百年交易。（ETtoday製表）

住商不動產北投光明加盟店店東潘萬寶分析，此案周邊屬於關渡商圈外圍，且土地分區為住二與少部分住三特，未來開發效益不比商業區，區域土地行情約每坪4~5字頭，以此來看，此宗交易其實也算符合區域行情。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，買百年老屋大多為「買地送屋」，觀察實價，北市近年來屋齡逾百年的老屋交易，大多集中於開發較早的北投、士林以及萬華區，且由於屋齡較高，大多交易總價不高，讓此次北投區一德街老屋交易，一舉躍居有實價以來最高成交總價的百年老屋。

外界預估，依照關渡目前推案狀況來看，新案價格至少可達7字頭以上，且周邊預售市場供給稀缺，研判未來若推案，能吸引在地換屋族、雙北首購族群群青睞。

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