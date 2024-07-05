高雄最富里年所得首破200萬　有錢人住家還有2字頭

▲高雄市前鎮區建隆里2022年度綜所稅，平均所得205萬元蟬聯冠軍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄「最富里」出爐！財政部公布的最新綜合所得統計，前鎮區「建隆里」以平均年收205萬元奪冠，再度蟬聯冠軍，也是高雄市首個里出現平均所得衝破200萬元，前5名有錢里多分布在南高，其中「國民里」房價還有均價2字頭，購屋門檻最低，有不少隱藏版好野人。

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！ 林口人狂勸：沒耐心不要來

依據財政部最新公布的2022年綜所稅申報資料統計，高雄最富里前5名平均年所得均超過百萬元，其中坐上高市最富里寶座的前鎮區「建隆里」，平均所得205.5萬元，蟬聯冠軍，也比去年177.1萬元，出現16%漲幅，是高雄出度出現平均所得衝破200萬元的最富里。

亞軍由新興區的「榮治里」，以平均所得175萬元拿下，而鼓山區「龍水里」則以154.8萬元位居第3。

▲高雄2022年五大最富里房價。（ETtoday製表）

根據台灣房屋統計，5大最富里與該行政區房價比較，以冠軍價差最驚人，台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，「建隆里」屬於前鎮區亞灣區，區內科技新貴多，帶動所得平均中位數，連帶房價也大漲，該里均價為35.9萬元，與所在地的行政區均價24.3萬元，價差高達11.6萬元。

而前5大最富里多分布在南高雄，包括前鎮、苓雅、新興、前金，其中前金區「國民里」，位於前金國小至愛河一帶，今年該里房市均價為20.6萬元，購屋門檻最低，有不少隱藏版好野人。

住商不動產高雄中華民生加盟店長袁鉦淯表示，前金、新興等區為早期商業發展核心重鎮，聚集不少有錢人，「國民里」因屋齡偏高，才會拉低房市均價，而前金區今年因不少預售新案陸續公開，分布在愛河周邊，已出現6字頭行情，才會形成國民里均價比前金區還低。

至於其他有錢里，高總價住宅林立，磁吸外來高端人口持續移入，也讓平均所得維持一定實力，帶動房價皆高於行政區行情。

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！ 林口人狂勸：沒耐心不要來