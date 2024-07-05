月租40萬→120萬逼走「熱浪島」　房東代理人吐實情

▲台中創意蔬食素食餐廳旗艦店「 熱浪島南洋蔬食茶堂」旗艦店經營到9月29日。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中創意蔬食素食餐廳旗艦店「 熱浪島南洋蔬食茶堂」，位於環中路四段與向上路三段，靠近74號快速道路南屯出口處，近期在該店面上方貼出招租布條，不過熱浪島負責人在社群threads分享，要告別9年的努力，且透露月租40萬元漲到120萬元，不少網友替店家抱不平。

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位於環中路四段與向上路三段的「 熱浪島南洋蔬食茶堂」以自家種植蔬菜、香料做出南洋風味素食，廣受好評，據查詢，該店面佔地約390坪、建坪約210坪，熱浪島負責人在社群threads分享：「一發出旗艦店經營到9月29日，電話沒停過，大家問我氣憤嗎？難過嗎？感傷嗎？其實我並沒有。」

負責人也解釋：「因為去年9月合約到期前1年，就問過房東願意再續約嗎，房東說可以租金再議，9年來用了很多金錢、人力、物力、時間在維持門市的品質，如今店租高漲到120萬元，要告別9年的努力了。」

▲熱浪島負責人在社群上分享，9年來用了很多金錢、人力、物力、時間在維持門市的品質，如今店租高漲到120萬元。（圖／翻攝自threads）

他也回憶，2015年膽子超大的租下這裡，租金40萬元（陸續漲到50萬元）更也斥資2000萬元裝潢。引起不少網友抱不平「120萬元漲太多了吧！」、「都可以自地自建了」、「租金是創業者最大絆腳石。」

而實際詢問房東代理人黃先生，對方表示：「租金確實開價120萬元，但實際上是有討論空間的。」對於過去簽約40萬元，黃先生則說：「當時店家租賃1、2樓時確實是40萬元，但後續有加租3樓，租金落在近60萬元，而9年前該區段尚未發展成熟，甚至當時兩側都沒有建物。」

▲房東代理人則是出面認為該物件為角間店面，地坪大、建坪大又具備廣告效應，加上地點也好，百萬租金符合行情。（圖／記者陳筱惠攝）

對於外界質疑漲租漲得太兇狠，黃先生先說：「當然做生意以和為貴，希望能夠好聚好散。」他也進一步解釋：「以周邊目前一坪租金行情大約都落在2000元～2500元，該物件為角間店面，地坪大、建坪大又具備廣告效應，加上地點也好，百萬租金符合行情，大型連鎖業者、汽車銷售維修都相當合適。」

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