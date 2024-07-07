「火車宅炒不起來」掀議論　房仲：不炒「不代表不強」

▲網友熱議，為何火車宅炒不起來？（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

網友熱議，為何火車宅炒不起來？大多人覺得，因為太老舊、不夠潮、周圍有外勞大軍等等，也有專家指出是因通勤效率較差。不過，信義房屋專家表示，火車站因發展得早，周圍新案稀缺，本就不會形成網友口中「炒」的感覺，但不代表每一站房價表現就不亮眼。

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網友在PTT房屋版以「火車宅為什麼炒不起來？」為題發文，他說：「高鐵宅、捷運宅價格都會高一大節，但火車宅好像就還好，但像是雙北、桃園通勤還是很多人搭火車，用的需求頻率應該是比高鐵還多。」

話題一出，引發熱議，網友紛紛留言：「因為火車就會聯想到的外勞大軍」、「顯然不是什麼利多因素，不夠潮」、「火車班次密度不夠，能抵達的地點也有限」、「台鐵觀感不佳印象已久，沒辦法」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台鐵除了通勤效率較差，由於歷史普遍悠久，周圍開發得早，市容基本上也比較老舊，在新建案供給稀缺，缺乏題材之下，房價就不會有什麼炒作題材。

何世昌說，比較有話題的火車站點，還是得靠與其他軌道共構，舉例來說桃園火車站未來有捷運綠線、棕線，中壢火車站則有機捷A23站、捷運綠線延同樣伸形成3鐵共構。另外，新北市汐止也有捷運建設題材，但目前還沒正式動工。

▲不是每個地區的火車站使用率都很低，像汐止站、汐科站使用率就頗高。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，不是每個地區的火車站使用率都很低，舉例來說，汐科站尖峰時間每5~10分鐘就有一班區間車，到南港只需6分鐘、到北車也只要25分鐘，是在地居民很重要的交通工具。

曾敬德指出，汐止、汐科站周圍房市表現也嚇嚇叫，像是「甲山林天廈」雖然屋齡已達12年，但每坪最高來到65萬元相當驚人，只是因區域為新案稀缺，不會形成網友口中所謂「炒」的感覺，就像是房價很高的大安區、信義區，也不會有人說那邊房價「炒」不起來。

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