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政大生退租留「12大袋垃圾」遭公審！他隔空交火一票學長姊吃瓜

網友發文點名政大廖姓同學退宿將儲藏室堆滿垃圾，吸引一票學長姊吃瓜看戲。（圖／翻攝自NCCU政大學生交流板臉書社團）

▲網友發文點名政大同學退宿將儲藏室堆滿垃圾。（圖／翻攝自NCCU政大學生交流板臉書社團）

圖文／CTWANT

政大近日發生有住宿生退宿時，竟在房內留下滿坑滿谷垃圾後搞失聯，房東總共清出12大袋飄惡臭的垃圾，由於房東聯繫不上該名男大生，因而委請租客協助找人，文章曝光後引發熱議，還有眼尖的鍵盤柯南從蛛絲馬跡中，研判垃圾至少保存了2年。對此，當事人事後發文澄清，垃圾並非全部由他所丟，自己僅遺留兩袋寶特瓶，雙方網路上隔空交火，吸引一票學長姊吃瓜看戲；甚至留言表示，「垃圾場的決戰」、「一屋子垃圾各自表述」。

這名網友在《NCCU政大交流板》刊登尋人啟事，並PO出兩張照片，一張照片中房間內垃圾堆積如山，另一張則是該租屋群房東貼紙條寫道：「廢棄物讓房東為他清理，良心何在」。這名網友表示，「廖同學您於周一早上退出了住宿的群組，當天中午房東便發現儲藏室突然被堆滿了垃圾，總共被清出了十二大袋」，由於垃圾發出惡臭，房東聯繫不上房客，因此請原PO代為協尋。

網友發文點名政大同學退宿將儲藏室堆滿垃圾。（圖／翻攝自NCCU政大學生交流板臉書社團）

▲該名學生退宿時，不僅儲藏室塞滿垃圾，就連床底下都是一堆吃完的食物、飲料包裝，讓人直呼噁心。（圖／翻攝自NCCU政大學生交流板臉書社團）

對此，這名房客也在該社團先是發844字文澄清並重申，大多數垃圾並非他所丟棄，廖姓同學說，過去也有許多租客於儲藏室或走廊暫放垃圾待方便時才丟棄，「而如今我也同樣有此需求因此不疑有他」；除此之外，這位同學強調，走廊沒有監視器，當下沒有拍下證據可能很難讓人相信，「但絕大多數垃圾並非我所丟棄」。

沒過多久，這位同學又發544字文回應，表示並非搞失聯，且事發後，第一時間聯絡房東了，更反駁發文的原PO，可透過其他方式直接取得聯繫，卻選擇發文公審，引導閱聽者認為垃圾皆為由他所丟棄，直言是誰丟棄無法咎責，且已達成共識將垃圾清除完畢，並不再追究此事，當事人事後也已與房東共同檢查過他居住的套房及公共空間，確認未留下任何垃圾。不過對於這位房客說法，原PO再度貼出一張掀床照，床下滿滿都是垃圾。

被點名的廖姓同學發844字文澄清。（圖／翻攝自NCCU政大學生交流板臉書社團）

▲被點名的廖姓同學發844字文澄清。（圖／翻攝自NCCU政大學生交流板臉書社團）

這名原PO表示，「你說你只留了兩袋寶特瓶在儲藏室，昨天還好意跟房東巡視完房間說『未遺留垃圾』，還說上來收拾垃圾是你善意的舉動被我誤解，昨天你趁著丟垃圾又拿來許多自己遺留下來的東西啊，你在行善的時候跟我訊息文章來回的時候，跟房東尋房間的時候，怎麼沒有想起來床板下面還有啊？這跟你昨天發的道歉文不符合欸，還好今天房東有打開床板查看，才能請你來領回欸，不然你要裝沒事到什麼時候」。

該文曝光後引發網路熱議，甚被網友分享在threads上，有眼尖的網友就表示，垃圾至少保存2年，「最新進展是，鍵盤柯南查到優市改紙袋是2022年4月的事！要看這位同學的起租日期是何時。垃圾太早清掉是失策，果然必須保存現場啊」。

其他網友看了以後也紛紛說「姑且不論是不是他丟的，他還能睡在上面，真的很厲害」、「光想會有蟲從裡面出來，我就嚇死了」、「光看照片我都覺得臭」、「什麼樣的人能忍受這樣的氣味」、「天啊！房東很衰小」、「都能上政大了，學識是有，但這生活習慣...誰跟這款欸生活，誰倒霉吧！」「他是不是不想付錢買北市垃圾袋」。

另外，不少政大生看到貼文也紛紛留言，「這個連載的更新速度我太滿意了」、「很玄」、「他們吵架的速度我標你們跟不上欸」、「繼續吃瓜」、「學姐該回學校看看了」、「垃圾場的決戰」、「鍵盤判官評評理」、「一屋子垃圾各自表述」、「再次驗證學歷和人品不是成正比」、「政治是管理眾人之事，我們是管理眾人之事的人，不是管理眾包垃圾的人。」、「沒想到會在政大看到這個」。

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關鍵字：NCCU政大學生交流板周刊王

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