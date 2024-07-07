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自備款150萬、每月可背25K房貸！「想買3房2廳」網愣勸：很難

▲買房,租屋,房貸,租金,貸款。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

有買房族表示，每個月可以負擔25K房貸，頭期款拿得出150萬，想找3房2廳2衛的房子，可以挑總價多少的物件？就有人直搖頭，「150很難買到3房，除非沒有車位」、「可能南部比較有機會。」信義房屋專家則認為不會不能買，但確實條件較嚴苛，就看個人是否接受。

有網友在「買房知識家」求助，「想請問一下，頭期款有150萬，想要買3房2廳2衛，每月可以負擔25000（元）的房貸，這樣可以買到總價多少左右的房子？」

看到貼文後，不少人覺得有點為難，「頭期款150萬真的太少了，看你買的地段，中古屋三房兩衛500多萬的，應該還找得到」、「150很難買到3房，除非沒有車位」、「每月25000，表示只能貸款600萬，加上頭款150，表示你只能買750萬的房子，其實還需要另外準備房價1成，來繳一堆費用」、「650萬，但這樣子的價格比較難找三房，可能南部比較有機會。」

其中，還有網友幫試算，若以100萬月繳4000元來算，可以抓總價775萬的房子，可是自備款最好準備2-4成，也就是155-310萬，否則可能貸不到8成，所以總價落在400-500萬比較安全，「如果只能貸到6成，自備款太少了，還沒算到稅金及中介費。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，並不會不能買，但以一般情況來說，低總價3房可能較多屋齡偏大，如果不介意住老房子也可以考慮，但要考量可能貸不到8成的風險；若是較新的物件，那地段恐怕比較偏遠，機能、交通都不會太方便，就看能不能接受。若以上兩種都不考慮，那最好還是提高自備款、改看2房等等。

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關鍵字：買房頭期款房貸3房貸款信義房屋曾敬德

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