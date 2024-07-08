台中豪宅群南移現象浮現　單元重劃區搶出頭

▲單元三、單元四、單元五重劃區經歷過10多年的規劃，紛紛冒出頭同樣以低密度開發、交通優勢搶當七期後花園。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去被譽為隱形富豪集散地的單元二重劃區，也有著七期後花園之稱，不過近期如單元三、單元四、單元五重劃區經歷過10多年的規劃，紛紛冒出頭同樣以低密度開發、交通優勢搶當七期後花園。

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觀察單元二、三、四、五重劃區，由單元二最靠近七期重劃區、也是最早開發區，目前區域預售屋最高價由「陸府續森」87.9萬元單價奪下冠軍、精銳建設「sky one」最高單價75.3萬元居次，推案建商還有「沅林.清麒」、「雙橡園 2279 」 、「精銳ABBA」等。

▲單元二重劃區最靠近七期重劃區也是最早開發區，目前預售屋房價坐穩7字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

單元三則有順天「one 33」、「生活家 VISION360 」、「豐邑G TOWER 」，區段單價也都站穩6字頭，即將叩關7字頭。

而單元五（高鐵新市鎮自辦市地重劃），面積共計70.17公頃，位於單元二南邊、單元四旁，台中市政府更是斥資15.1億元，打造全國首座的「台中市足球運動休閒園區」，再加上緊鄰13000坪高鐵新市鎮生態公園，帶動區域發展。

▲台中市政府斥資15.1億元打造全國首座的「台中市足球運動休閒園區」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

七期資深房仲謝兒政認為：「單元五交通動線最暢旺，除與單元二共享生活機能，更能與高鐵特區同享第一大開發的『高鐵娛樂購物城』。」據了解，包括精銳、惠宇、豐謙、聯悅、大城等建商都在單元五布局土地。

▲台中建商開發自七期南移，據了解，包括精銳、惠宇、豐謙、聯悅、大城等建商都在單元五布局。（圖／記者陳筱惠攝）



豪宅建商也都也嗅到商機南移推案，已吸引順天、惠宇、豐邑等建商布局的單元四，近期也有重要土地交易傳出，國泰建設6月公布以每坪單價75萬元，買下1035坪角地。

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