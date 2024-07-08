租客不抽菸…室內機卻卡油垢！他反問「屋內點精油？」抓到了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人會定期花錢洗冷氣，希望省錢又吹涼。就有網友表示，租客找人洗冷氣，結果洗冷氣師傅告知，室內機卡油垢，「說客廳這一台很油，問我們有沒有抽菸？」但租客並不抽菸。他想了想就反問一個問題，釣出洗冷氣師傅點頭認證有可能，「精油、香氛蠟燭，有煙或揮發的東西都會影響」，引來眾人長知識。

有網友在「房東互助會」貼出對話截圖，「租客請人來洗冷氣，洗冷氣師傅說室內機有卡油垢…」只見租客傳訊息給他「有叫（洗）冷氣的來洗，他說客廳這一台很油，問我們有沒有抽菸」，猜測是樓下都在陽台抽菸導致。

不過他看到後就反問，「屋內有點精油嗎？」因為他就遇過2位沒抽菸習慣、但有用精油的租客，住過後也發生室內機卡油垢的情況。

貼文引發討論，「擴香會讓冷氣容易（有）霉味，我忘記什麼原因，上次師傅說的」、「精油、擴香、香菸、薰香、油煙，冷氣大忌。」還有一名冷氣師傅點頭，「我洗冷氣的，只要有揮發的東西，如精油、香氛蠟燭，會有煙或揮發的東西都會影響。但是現在的冷氣確實要定期清洗，畢竟材質跟設定跟以前的冷氣是有差的。」

但也有另一位冷氣師傅指出，「現在冷氣大多是變頻的，因為除濕力差，導致風鼓（風扇）容易潮濕去黏住灰塵且會發霉，久了就濕濕黏黏看起來像卡油垢。所以，有可能不是抽菸等問題，我自己洗快100台了…」