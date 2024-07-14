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高雄版「天空之城」真的有住戶！　公部門揭合法性

▲▼高雄,三多商圈,新光三越,懸空, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲網友在臉書分享照片，並上網PO文「住在空橋上面感覺很不踏實啊。」照片一出立刻引發網友熱議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市熱門商圈的2棟大樓間，竟出現空橋？網友在臉書分享照片，並上網PO文「住在空橋上面感覺很不踏實啊。」照片一出立刻引發網友熱議，民眾直呼「採光通風應該不錯？」堪稱高雄版「天空之城」。風水專家表示，該戶型壓迫感重且風切難以改變，搬走為上策。

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原PO在臉書粉專《左營楠梓人》PO文附照，並指出「不知道這樣設計的目的是什麼？住在空橋上面感覺很不踏實啊。」照片中的左右2棟大樓，中間出現2排類似空橋的住家，呈現「天空之城」的懸空現象，引來網友嘖嘖稱奇。

有網友直言「是違建嗎？」、也有網友認為設計相當特別，「採光通風應該不錯」。原PO也疑惑「這樣需要繳地價稅、房屋稅嗎？」

該棟大樓為「三多三星大廈」，位於苓雅區三多二路與文橫二路口，為地上12樓、地下1樓，共393戶，區段屬三多商圈，下樓就是興中夜市，步行約5分鐘可到新光三越高雄店、遠東SOGO高雄店等百貨公司，商業機能相當發達。

高市工務局違章建築處理大隊副大隊長陳碩甫表示，根據1982年核發的使用執照來看，空橋屬於合法範圍，在合法範圍內「建物屬合法建築。」而其中作為3~4樓、10~11樓的空橋住家，共有8戶，當然需要依法繳納各式稅金。

▲▼高雄,三多商圈,新光三越,懸空, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該社區鄰近三多商圈、捷運站，生活機能相當成熟，租屋市場蓬勃。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，由於該案屋齡較高，目前社區單價僅約1字頭，空橋戶約13坪，周邊套房行情成交總價約在250~400萬元間，以附近套房月租金約1~1.5萬元來看，租金投報率約可達4%以上。

林祺博表示，該社區鄰近三多商圈、捷運站，生活機能相當成熟，租屋市場蓬勃，短期可收取豐富現金流，研判此社區較多吸引投資、置產族群青睞。

此外，該社區所謂「空橋戶」，經查使用執照、權狀等，一切與一般物件無異，僅是建築外觀上會讓部分較在意民間風水等族群較為排斥，其他使用上皆為合法，但區域內此類物件稀少，較少出現在市場上。

雖然不是違建，風水民族專家柯武村表示，該戶型由於房屋懸空，沒有接收地氣，氣場過於混亂，從風水上來說，地基呈現不穩，居住不容易平安，10~11樓地處更高，受影響的程度更大。

加上附近大樓多，又有大樓夾縫灌風形成的風切效應，柯武村分析，大自然現象形成的外在環境難以改變，搬走為上策。

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關鍵字：高雄三多商圈懸空空橋風水

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