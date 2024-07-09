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鳳山路易莎開不到2年就熄燈　星巴克秒接手

▲▼鳳山,新富路,大明商圈,鳳甲國小,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲國際連鎖咖啡星巴克近年持續拓點，近期又將進駐鳳山開新店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

國際連鎖咖啡品牌星巴克近年持續拓點，近期又將進駐鳳山，將在新富路開新店，該店之前經營者為路易莎咖啡，熄燈後由星巴克秒進駐，信義房屋專家指出，大咖租客收租穩定，十分受屋主歡迎。

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該店位於高雄鳳山區新富路，坪數合計為213坪，屋齡約10年，前身為「路易莎咖啡」衛武營門市，根據該粉專公布，2022年7月開幕，沒想到今年4月無預警熄燈，不少在地人直呼惋惜，更直言平價消費，生意很好，突然結束營業實在是十分意外。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「路易莎咖啡」衛武營門市，根據該粉專公布，2022年7月開幕，沒想到今年4月無預警熄燈。（圖／翻攝自Facebook／路易莎咖啡衛武營門市）

該店面為2間大樓1、2樓店面，2021年曾有交易紀錄，總價分別為4765萬、3500萬元，合計8265萬元。在地房仲預估，月租金落在17~21萬元，換算投報率落在2.4~3%。

而該店面才空置短短不到1個月，5月就秒由星巴克接手，將開設鳳山新富門市，這也是鳳山第五家星巴克，記者致電星巴克詢問開幕日期等相關訊息，均表示不方便透露。

▲▼鳳山,新富路,大明商圈,鳳甲國小,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大明商圈生活機能便利，新富路連接二聖路，是鳳山通往高雄市區的重要幹道。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋永豐瑞隆店主任史玉晴表示，該區屬於大明商圈，生活機能便利，新富路連接二聖路，是鳳山通往高雄市區的重要幹道，沿線車水馬龍、人來人往，周邊商家林立，又有多所學校，屬於密集住宅區，人口眾多。

加上周邊新大樓愈來愈多，在地人口也持續增加，可提供連鎖店足夠區域消費力，店面多數穩定經營，一有招租也很快有新租客進駐。

▲▼鳳山,新富路,大明商圈,鳳甲國小,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲周邊商家林立，又有多所學校，屬於密集住宅區，人口眾多。（圖／記者張雅雲攝）

史玉晴表示，該區大樓店面租金行情一坪約莫落在800元~1000元，整棟透天店面月租金約落在6萬元上下，大型連鎖店租客租金收入穩定、租期長，是不少屋主喜歡的穩定房客。

此外，並鄰近衛武營國家藝術文化中心，未來還有全台最大的三井LaLaport高雄、捷運黃線等建設，帶動大型連鎖業者搶先佈局。

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關鍵字：鳳山新富路大明商圈鳳甲國小信義房屋

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