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疑建商搞鬼！中山店家前腳收公文後腳接電話：要不要都更

北市新中山商圈自今年4月起就遭人不斷大量檢舉，如今至少上百家進駐的商家，竟全數不合法。(圖／林冠吟攝)

▲北市新中山商圈自今年4月起就遭人不斷大量檢舉，如今至少上百家進駐的商家，竟全數不合法。(圖／CTWANT提供)

圖文／CTWANT

新中山商圈恐團滅？北市中山商圈近年來發展成為40大特色商圈之一，不過近來卻傳出疑似遭到建商與投資客惡意大量檢舉，指出商家不符合土地使用分區條例，商家也陸陸續續收到都發局公文要求限期改善，但商家前腳才剛收到都發局的公文，後腳竟馬上接到建商電話詢問，是否有意願都更，讓店家質疑根本就是建商看上中山商圈的都更大肥肉。

據了解，中山商圈主要為住四用地，僅能有一般零售業進駐，但隨著商圈的發展也有越來越多的餐飲業與零售業陸續進駐。根據現有法規來看，餐飲業者所經營地區，巷弄內未符合8米就無法經營，但中山商圈多為6米巷道；而自古以來就是打鐵與汽修為主的赤峰街，近年來轉型，不少文青商家入住，但相關巷道卻僅有5.5米，也通通不符合土地使用分區條例之規範，僅能作為住家使用，這樣一來中山商圈百來家店，竟全數不合法，恐面臨團滅之災。

據悉，中山商圈從今年4月以來陸續接獲同一人不斷檢舉，疑似為投資客為了不讓房東繼續將房屋出租，以此同意都更，才會匿名不斷大量檢舉，讓商家相當頭痛。

據知情人士指出，有商家前腳才收到都發局的公文，隨後就收到建商電話詢問，是否有意願參與都更，時間點太過巧合，加上檢舉人十分熟悉相關法規，讓人不免有相關聯想。

對此，民安里里長王俊堯受訪時則指出，中山商圈的問題終究還是必須回歸到都市計畫中，否則違反法規部分始終無解，但相關法規要修改費時費力，一個商圈的形成不容易，只要十周就足以讓商家倒閉退出。現階段都發局也給出先前四平商圈的方法來做解套，只要超過50家商家，或是該商圈超過一半以上商家聯署，就能原地合法，但僅限2022年前辦理商業登記的店家，對於中山商圈來說根本就無法適用，里辦所能做也只是告知商家救濟管道，協助商家與市府進行協調。

而在中山商圈經營獨立書店的好土書店也是此次的受影響的店家之一，書店黃老闆指出，如今商家們也紛紛聯署組成自救會，只希望能夠盡早與市府協調，從原有的2個月內限期改善，展延為至少1、2年，讓商家有機會能與市府溝通，對現有法規進行探討與修正。

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