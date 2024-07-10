「1法規」恐讓中山商圈停擺！他退出師大商圈...來這又踩雷

▲台北市中山商圈傳出有上百家店家遭檢舉。（圖／CTWANT資料庫）

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商圈通常是人流密集的區域，吸引大量的消費者，有助於增加客流量和銷售機會，因此不少店家會選擇在商圈開業，然而近期台北市南西中山商圈與赤峰商圈的上百間店家因被檢舉，遭市政府要求在兩個月內改善，否則就要停業，店家們也急忙連署呼籲搶救商圈，其中一位業者就指出，自己過去在師大商圈經營店面，因居民檢舉選擇轉移到中山商圈，如今又面臨同樣的問題。

據了解，台北市南西中山商圈與赤峰商圈從今年4月以來，陸續接獲同一人不斷檢舉商家「不符合土地使用分區條例」，商家也陸陸續續收到都發局公文要求限期改善，只要未在2月內進行調整改善，就將重罰，疑似為投資客為了不讓房東繼續將房屋出租，以此同意都更，才會匿名不斷大量檢舉，而細看相關規定，中山商圈內沒有一家店家合法，未來恐全面臨停業命運，這也讓商家相當頭痛。

商家們也紛紛連署組成自救會，只希望能夠盡早與市府協調，從原有的2個月內限期改善，展延為至少1、2年，讓商家有機會能與市府溝通，對現有法規進行探討與修正，店家們也擔心商圈會像師大商圈一樣走向沒落。

台北市都市發展局也說明，中山及赤峰商圈已申請《台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則》。若申請通過，違規店家可採計點方式管理，一年內違反記點未達3點以上者可暫緩裁罰。

根據《自由時報》的報導，一位曾從師大商圈撤出並轉戰中山商圈的業者就表示，自己過去在師大商圈經營店面三年，因居民不斷檢舉違規，最終選擇退出。他在中山商圈經營店面已長達11年，如今面臨同樣的危機，無奈之下只能加入自救會，希望能與政府協商對話。

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