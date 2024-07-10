透天換大樓！鄰居2600萬脫手「他照行情賣崩潰」　2原因秒懂了

▲原PO開出4000萬賣房，無奈都賣不出去。（示意圖／記者許凱彰攝）



網搜小組／劉維榛報導

「賣不掉...換不了大樓，真是煩惱！」一名屋主透露，看鄰居以2600萬賣掉房子，而他家坪數更大，133坪含電梯想賣4000萬，無奈乏人問津，也曾想過找租客，但「有誰會租7-8萬的房子？」文章曝光後，全場曝2大原因，除了總價高，「現代人小家庭不用這麼大一間吧，單身的人一大堆，隔間出租吧！」

一名網友在臉書《買房知識家》開頭就哀喊，「透天高單價房子是真的很難賣欸！」他接著透露，鄰居2年前以一坪31萬，84坪總共2600萬左右脫手房子。

而原PO家裡坪數更大，133坪含電梯開價近4000萬，無奈都賣不出去，「賣不掉...換不了大樓，真是煩惱。」最後，原PO也曾想把透天出租，但租金高也難找租客，「租給別人也要租7-8萬才划算，有誰會租7-8萬的房子？」

底下網友熱議，「沒有賣不出的產品，只有賣不掉的價格」、「有行無市」、「住好住滿啊，有電梯幹嘛還大樓？」「現在都以小家庭為主，30-50坪」、「現代人小家庭不用這麼大一間吧，單身的人一大堆，隔間出租吧」、「地點不好+屋齡大的話，真的不好賣，因為地點不好的新成屋透天數量也是越來越多」。

有內行分析，「總價越高的物件，通常就會比較挑客人，因為可以承接的就比較少，真的需要有耐心，或是願意讓利給買方，不然就會長期抗戰」、「因為4000萬房子會有貸款成數問題，相對的買方頭期要拿比較多時，他們考慮也會比較多」、「4000萬以上貸款4成，你覺得4000萬以上好賣嗎」。