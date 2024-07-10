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台股帶動豪宅買氣　北市億級預售豪宅量增8成

▲▼ 敦南霖園 。（圖／記者項瀚攝）

▲豪宅市場明顯成長，1~5月北市預售豪宅交易量增8成。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

豪宅市場明顯成長，1~5月北市預售豪宅交易量增8成。信義房屋專家表示，台股這波大漲，成為豪宅買氣提升背後的推手。此外，也有房仲業者統計，今年豪宅成交單價成長約1成。

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信義房屋統計，台北市預售市場前5月已經揭露61戶億元預售豪宅，累計金額達105億元，件數年增近8成，揭露總金額也年增超過6成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅市場在政策管控制下，交易狀況相對一般住宅疲軟，不過整體房市景氣走揚，有機會出現「小宅輪動到豪宅買氣增溫」。

曾敬德說，尤其造價、地價上揚與通膨上漲預期，高資產族群又能受惠台股大漲的資金行情，因此統計發現今年前5月豪宅預售的買氣增溫，不過要注意的是國際與兩岸情勢變化，可能會影響豪宅客的意願。

台灣房屋集團趨勢中心統計，近2年台北億元豪宅交易狀況，今年1~5月平均單價有上揚趨勢，去年均價135.8萬元，今年則為150.6萬元，約略成長1成左右。屋齡部分，扣除2年內的新屋交屋，以2~10年豪宅最搶手，2023年佔48.8%，2024年則增加到53.2%。

▲▼ 。（圖／台灣房屋提供）

▲今年1~5月豪宅平均單價有上揚趨勢。（表／台灣房屋提供）

台灣房屋集團趨勢中執行長張旭嵐分析，今年豪宅市場有3大趨勢，首先是喜新厭舊，由於囤房稅2.0在今年7月上路，許多建商趕在稅制上路前出清手中餘屋，銷售態度更加積極，甚至釋出保留戶吸引買家。

第二是自然人購屋，張旭嵐指出，平均地權條例修法後，法人購屋限制多，因此今年豪宅交易少見法人蹤影，以自然人身份購入居多。第三是豪宅中坪化，在家庭人口減少、大型基地難尋及貸款成數降低的情況下，新豪宅的規劃坪數從早年的百坪起跳，朝50~80坪的中坪數調整，單價也因坪數精簡而提高。

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