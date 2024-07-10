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AI供應鏈讓房地產發燒　南港取代內科吸引科技業

文／今周刊

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於6月初來台時指出，將在台擴大投資，第二座研發中心靠近台北。據悉，將進駐潤泰新（9945）的「潤泰玉成辦公大樓」。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，AI對房地產的影響可以從2個層次來說，一是NVIDIA讓台灣的曝光度變高，「對外資來說，從黃仁勳來台後，有看到外資來台詢問商業不動產，從國家的曝光度是一件好事。」

二是AI是台灣很重要的產業，對台灣的工業不動產是正面的，像最近竹科有廠房標售，熱度蠻高。

「黃仁勳來台後，看到外資詢問商業不動產，從國家曝光度是好事」

「黃仁勳回來，對台灣是一個肯定，現在全世界很關注NVIDIA，一是增加台灣的信心，以前台灣在國際的曝光度沒有這麼高，又因為台灣研發、水電成本相對低，對外商來台投資有吸引力。」

侯文信指出，AI對房地產長期來講也有幫助，「AI產業鏈在台灣較完整，直接受惠的是工業不動產，因為訂單增加，純辦公和工廠都會受惠。」

他強調：「AI對台灣的影響仍會以台積電為主。」例如：台積電持續擴廠，到高雄、嘉義等地，國內、外供應鏈都會去，帶動商辦、工廠及住宅等需求。

■A級辦公室成交量破1萬坪　科技業最多

仲量聯行周二（7/9）舉辦2024年第2季季報記者會。侯文信指出，台北市A級辦公室市場對高品質辦公空間需求日益增長，本季度台北市核心商業區 A級辦公室租賃成交量達到10,517坪，季增幅約53%，年增幅約240%。

在北市核心商業區4大商業區中，松江南京及西區成交占比45%為最高，信義商業區以44%居次。

觀察需求來源，過去一年以科技、醫藥生技產業為主，本季以航空產業為主，其次是零售相關及財務金融業。

■南港吸科技業　不少內湖租客搬遷

在北市的商業區中，以南港商業區量體最大，第二季成交量為6,578坪，占台北核心商業區的62%。

他說明，南港主力租戶以科技業為主體，不過，第二季成交產業租戶來自財務金融業為多，其次為醫藥生技，和零售相關。

「南港交通方便、周邊環境好、生活機能成熟，很多租戶都是從內湖搬過來，因為就租金來講，兩者差距不大。」侯文信說明。

隨著「新護國神山」輝達進駐南港展覽館，他指出，科技業會以南港為選擇。目前，南港商辦租金大約一坪2300元。

■資金動能足　一年增加3兆

在資金面來說，侯文信表示，目前資金動能充沛，「我們去分析過去10年台灣銀行存款，每年增加1兆，2019年實施境外資金匯回管理運用及課稅條例以來，每年增加約3兆，2023年存款餘額年增率達到6.2%，是挹注房地產很主要的原因。」

「台灣不動產商業市場，以辦公室和工業不動產是主流。」以資產類別分析，受惠於AI題材帶動產業鏈需求快速成長，今年上半年廠房暨物流中心交易額達218億，已超越2023年全年交易額。

他指出，除高雄建台水泥左營廠法拍外，今年廠房暨物流中心最大筆交易是怡華以 31.2 億元購入新北市五股廠房。

商辦以205億是上半年交易額次高，最大筆交易為璞永等開發商，在第一季以131.3億購買台北市芙蓉大樓，開發商看中的是舊商辦改建住宅的增值潛力。

自用型買方仍關注商業區辦公大樓規劃、未來重建自用，如：佳旺資本在今年2月，以12.8億購入力麒建設舊總部大樓。

■住宅市場好　開發商獵地

「現在住宅賣得很好，很多開發商會大量買地。」侯文信指出，今年上半年土地交易約857億，較去年上半年成長77%，並以住宅用地為大宗，金額為387億，占上半年交易額比例的45%。

他認為，今年下半年房地產將延續上半年的熱度，唯一要觀察的是政府是否會進一步以金額政策限制資金動能。

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關鍵字：今周刊南港內科房地產AI不動產

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