接軌商辦新藍海　企業總部聚焦桃園市政新特區

▲2023年台灣出口表現超乎預期。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

2023年台灣經濟表現強勁，出口表現超乎預期驚人。根據經濟部資料指出出口金額4324.8億美元，創下史上第三高紀錄，貿易順差達到805.6億美元，更是歷史新高，這波經濟成長主要歸功於台商回流和外商投資帶來的新經濟動能，以及在歐美市場建立的堅實供應鏈，在這波經濟浪潮中，桃園市脫穎而出，成為企業投資的新寵。

▲桃園為台灣陸海空港門戶。

桃園市因為有國際機場，可快速飛行到香港、上海、首爾、東京、新加坡等亞洲五大城市，平均飛行時間不超過2小時55分鐘，同時在台北港的搭配下，輪船航行到香港、馬尼拉、上海、東京及新加坡等城市，平均航行時間也僅有53小時，吸引企業投資，桃園市2023年總投資金額高達1709億，是2022年的1.2倍，企業投資讓桃園持續表現亮眼的優勢。

▲桃園市經濟發展局局長張誠。

▲台灣高力國際董事黃舒衛。

隨著企業投資持續湧入，桃園市的發展前景備受業界看好，多位專家一致認為，桃園的房地產市場和整體經濟表現有望在未來幾年內保持強勁增長態勢，台灣高力國際董事黃舒衛指出：「觀察到企業對新建且具規模的高級辦公室需求明顯提升，反映了桃園正逐步躋身為台灣重要的商業中心之一」，桃園的地理優勢是吸引投資的關鍵因素，作為台灣的陸海空門戶，桃園國際機場扮演著舉足輕重的角色，桃園市經發局局長張誠表示「桃園北邊有台北港，西有青埔、航空城擁有倉儲物流、生技及智慧製造的優勢，東有傳統華亞科，甚至可以串連到新北市整個產業鏈，科技工業、雙港等交通便利優勢，形成了一個完整的產業生態系統」，為城市帶來豐富的商業機能。

▲高級辦公室需求提升。

▲原本市府特區跟桃園市最大重劃區中路特區，結合成為桃園的新市政特區。

桃園升格直轄市之後，原本市府特區跟桃園市最大重劃區中路特區，結合成為桃園的新市政特區，融合政府機關、休閒機能居住環境的新市鎮特區正朝向台北信義計畫區、台中七期的新市鎮特區發展，成為商業活動匯聚的重要核心，桃園不只先天條件好，後天條件也好，桃園市經發局局長張誠表示「我們有智慧製造服務中心、商業轉型服務中心、投資服務中心等三個中心，產學培力平台，與法務部的桃園調查處合作的資訊力聯盟等，幫助中小企業在銷售、管理、生產上的幫助。

▲台積電、廣達、華碩、日月光、Garmin等都在桃園設廠辦投資。

桃園的優勢不僅限於交通便利，產業生態系統的完整性吸引著跨國公司的注意，台積電、廣達、華碩、日月光、Garmin等都在桃園設廠辦投資，聲寶集團、臻鼎科技、耀登科技也將企業總部落腳桃園，桃園產業用地的供應量跟年產值屢屢打造全國的隱形冠軍，吸引很多企業潛在的目光，許多新一代的企業不斷的進駐，讓商辦的需求大幅增加，除了本身的商業機能、政治服務機能，桃園可以提供很多新的工作機會，商業服務透過版圖移動產生新的CBD（中央商務區），不管是交通或是產業上的優勢，隨著更多高科技和創新企業的進駐，桃園市政特區很有機會變成亞太營運或是亞太商業貿特區的一個新的選址重點。

▲交通與產業優勢，桃園市政特區很有機會變成亞太營運或是亞太商業貿特區的一個新的選址重點。

桃園市的發展速度令人矚目，尤其在商辦環境的國際化進程中表現突出，桃園商辦環境國際化浪潮、新型態的CBD商辦大樓的租金，跟台北市相比更具增值潛力，新型態商辦的稀珍性足以足以可見，據經濟部最新統計，桃園的年產值已接近三兆元，穩居全台第一的產業聚落寶座。桃園市政特區雄踞桃園區、青埔、中壢鑽石金三角，區域內設有司法園區、豪宅聚落、政府機關，其中60米的大興西路往東接藝文特區，沿途有銀行林立的金融圈，往南到桃園市政府及全台旅運第二的桃園火車站，使得市政特區成為最強的政商新核心。

▲桃園市政特區雄踞桃園區、青埔、中壢鑽石金三角。

隨著2025年碳稅時代的臨近，台灣商辦市場正面臨重大轉型，台灣高力國際董事黃舒衛表示「明年就是2025年，台灣已經開始要開增碳稅，正式進入排碳有價的時代」，國立政治大學地政學系孫振義教授進一步闡述了綠色建築的重要性「如果有機會移動到新的企業總部，一定優先要取得綠色建築標章認證，ESG的趨勢會讓更多的商辦符合生態環保節能減碳的目標」，在這股綠色浪潮中，桃園市以其獨特優勢脫穎而出，憑藉「雙港聯域」的策略定位，已經是亞太區雙航圈的核心，桃園在全球商業版圖中的地位日益重要，不僅是海外企業進軍亞洲市場的首選之地，更是台灣企業拓展海外業務的戰略基地，隨著綠色經濟的興起和桃園持續優化的營商環境，整座城市的商業發展潛力無極限。

▲國立政治大學地政學系孫振義教授。