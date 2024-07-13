流標10次！　18人搶拍高雄透天凶宅420萬成交

記者張雅雲／高雄報導

高雄苓雅區一間老透天，過去曾發生非自然死亡案件成為凶宅，2022年首度出現在法拍市場，歷經10次流標，日前終於拍出，底價318萬元，引來18組人馬搶標，最後成交價420萬元，買家加價102萬元，甚至超越二拍底價。

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▲高雄苓雅區一間老透天，流標10次，日前終於拍出，成交價420萬元。（圖／記者張雅雲攝）

該物件位於苓雅區廣東二街巷內，遭拍賣原因為「清償票款」，屋齡53年，為地上2層樓透天，地坪21坪、建坪43.8坪，根據法院筆錄表示，該建物2014年有自殺救護的報案紀錄，該紀錄單內容並記載當事人已身亡，且為不點交案件。

由於該透天從2022年就流入法拍市場，第一輪第一拍底價為870萬元，共歷經兩輪四拍流標，一路流標至今，進入第三輪法拍的三拍，換言之已經流標10次，日前進行第三輪第三拍，底價為318.2萬元，不料引來18組人馬爭搶，最後加價102萬元，由自然人以420.6萬元得標，溢價高達32%。

▲該物件位於光華生活圈，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，儘管已流標多次，受近期高雄房市買氣火熱影響，光是今年房價漲幅起碼就有1成，低總價透天十分搶手，加上位於光華商圈，生活機能發達，現階段周邊透天成交價也要700~800萬元，以此次凶宅的拍出行情來看，也算是低於區域行情。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，低總價甚至不用銀行貸款，因此才會引來多人搶標，三拍成交價比二拍底價的397.6萬元還高，出現「破上拍」情況。

徐華辰表示，近期高雄房市利多不斷，不少民眾預期房價將持續上漲，也有較高意願進場搶標，加上透天厝型態，土地持份高達20坪，屋齡又超過50年，有潛在改建效益，不排除得標人願意投資這類產品，短期可收租、長期持有則可以申請危老、都更，若真改建，更可一掃凶宅陰霾。

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