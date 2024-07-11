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曾訪超多建案！黃大米自嘲沒眼光：閉眼買都比這幾年賺的多

▲房地產 台北市 西門町 寶慶路中華路口 老房屋▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

作家黃大米曾跑過房地產新聞，近日她回憶起曾採訪一個建案的經驗，其中一間房間小得不可思議，還被她戲稱為「小叮噹房」。沒想到，這種房型反而成為後來的主流，「當時我們這些記者們都覺得一坪三十幾很貴，現在一坪六十幾萬了。」如果當年有眼光，把薪水拿來買採訪過的建案，也許早就能退休了。

黃大米透露，當時他們採訪的是一個位於新北、鄰近台北的河岸宅，每坪的價格大約是三十幾萬。對於當時二十幾到三十幾歲的記者們來說，這樣的價格過於昂貴。他們無法相信新北市的房價會這麼高，且當時的房地產市場前景不明。

不過，她還記得，當時已經購買的住戶曾跟一群記者們說，每次都看某某某唱衰房市，「跟你說啦！不聽他的話進場買房子的人，現在都賺到了。」殊不知，小叮噹單人房、小叮噹雙人房，有些小到連要放個衣櫃都很困難的房子，如今卻是主流。

當時，她跟同行都覺得一坪三十幾萬很貴，誰知道現在已經漲到一坪六十幾萬，「我每次經過採訪過的建案，都笑著跟朋友說，當年我們只要閉著眼睛買任何一個我們採訪過的建案，應該都比我們這幾年賺的薪水多。」回想當時，還覺得某些建案地點太遠，戶數太多，「結果是我們搞不清楚趨勢，沒有眼光」。

黃大米說，看到鍋貼的價格已經漲到一顆七元，「如果連鍋貼都漲價成這樣，房地產要跌也很不容易，萬物皆漲只有房價獨跌，很難耶！」最後她表示，雖然不明白為何房市會這麼熱，但房市其實已經持續熱絡了十幾年，「當年我們這群小記者沒有眼光，真的隨便把薪水拿來買採訪過的建案，應該就可以退休了」，不禁直呼「人生沒有早知道，只有想不到。」

貼文引發網友共鳴，「每次要吃外食，再摸摸我的荷包，忽然一點食慾都沒有了」、「太真實了，真的令人心酸。再加一句：錯過，因為根本不知道」、「鍋貼水餃貴到不像話，自己包，一個材料成本三元多，料多味美，但是房價飆漲，卻不能自己蓋，只能買啊！」

※本文獲「黃大米」授權引用。

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關鍵字：房地產房價建案房市退休小坪數黃大米

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