住戶傻眼「保全換成大學生」　越來越年輕！全場秒懂1優勢

▲社區保全竟是打工大學生！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「保全怎麼越來越年輕？」一名住戶困惑直呼，最近在社區大廳看到新面孔，保全竟是大學生，好奇對方怎不找有發展性的打工工作？文章引來網友曝1優勢，「去旅宿/傳產/餐飲這些更累也沒啥發展性，薪水差不多何必讓自己過勞職業傷害」。事後，原PO也好奇去聊天，大學生表示只做暑期2個月打工。

一名網友在PTT驚呼，現在正逢暑假，發現保全越來越年輕，因為社區大廳請來了保全竟是大學生，讓原PO感到非常訝異，「死本肥宅...大學生打工怎麼不去找有發展性的產業呢？」

底下網友熱議，「大學生打工要三小發展性」、「你為什麼要歧視保全」、「時間多，每天玩股票，隨便都賺的比上班族多」、「就薪水差不多的工作比保全累的一堆啊」、「去旅宿/傳產/餐飲這些更累也沒啥發展性，薪水差不多何必讓自己過勞職業傷害」。

對於原PO質疑的發展性，有網友透露「有很多時間能準備國考！有認識拚了4年考上公務員」；也有網友透露，「不缺錢的就會考慮啊！像我家保全40幾歲而已，在附近有幾間房子估計賺千萬還在收租，每天就來隔壁上班吹冷氣聊天，比一堆窮忙上班族舒服」。

事後，原PO曝後續，他好奇與大學生聊聊後，原來他有跟公司說好做到8月底，9月要回去上學，而公司認為「只要缺人，斷手斷腳的都能用了，何況是暑期2個月的大學生！」